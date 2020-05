Das Verbot religiöser Versammlungen und Einschränkungen traf auch Muslime hart. Gottesdienste finden seit dem 6. Mai unter Auflagen und strengen Hygienevorschriften in Niedersachsen wieder statt.

Zwar unter ganz anderen Umständen wie sonst gewohnt, aber immerhin ist es möglich und erlaubt. Anhänger jeder Religion, egal ob Christ, Jude oder Moslem, mussten und müssen sich während der Corona-Pandemie sehr einschränken und ihr Verhalten bei der Ausübung ihres Glaubens umstellen.

Vieles ist durch die Coronakrise anders geworden

Seit einigen Wochen feierten Muslime in aller Welt wieder Ramadan, den Fastenmonat, der am Samstag endete. Ein überaus wichtiges Fest, welches in diesem Jahr jedoch ganz anders abläuft. Im Gespräch mit unserer Zeitung zeigen eine Muslima und ein Moslem aus zwei verschiedenen Ländern auf, wie sie mit der jetzigen Situation umgegangen sind und was sie dabei empfanden.

Speisen für das Fastenbrechen. Foto: Hala Fadel / Privat

Hala Fadel, gebürtige Libanesin aus Göttingen, bedauert dabei besonders, dass die abendlichen Zusammenkünfte zum Fastenbrechen zur Zeit nicht in gewohnter Weise ablaufen können: „Wir sind eine große Familie. Seit jeher ist es Tradition, dass wir uns abends im großen Kreis reihum treffen und den Tag mit einem gemeinsamen Mahl beenden. Das war so leider nicht möglich, schon allein wegen der Rücksichtnahme auf die ältere Generation. Natürlich müssen wir die staatlichen Vorschriften akzeptieren und respektieren, das tun wir auch.“

Ihre Mutter, Jamile Karkabe, pflichtet ihr bei: „Dass wir seit Wochen nicht in die Moschee gehen konnten, ist sehr schade gewesen. Aber es ist, wie es ist, und es werden auch wieder andere Zeiten kommen.“

Negative Auswirkungen

Ähnlich äußert sich Djibril Thiam, Deutschlehrer am Gymnasium Lycée Valdiodio Ndiaye im Senegal, der Partnerschule vom Osteroder Tilman-Riemenschneider-Gymnasium: „Der Ramadan griff in eine ganz bestimmte Zeit der COVID-19-Pandemie ein. Die negativen Auswirkungen der Krise haben keinen professionellen Sektor verschont und sogar die spirituelle Seite der Senegalesen beeinflusst. Dieser gesegnete Fastenmonat wird im Senegal paradoxerweise in 2020 als einer angesehen, in dem Muslime mehr statt weniger für Lebensmittel ausgeben. Grund sind die gestiegenen Preise für die Grundnahrungsmittel. Aber mit dem Zusammentreffen des Ramadan mit der Coronavirus-Pandemie sind sich die getroffenen Bevölkerungsgruppen einig, dass bemerkenswerte Änderungen vorgenommen werden, um den Schwierigkeiten des Augenblicks begegnen zu können. Diese Art von Solidarität existierte schon; das gehört zu unserer Denk- und Lebensweise, aber sie hat sich mit der Pandemie verstärkt. Dieser Ramadan wird in die Annalen der Geschichte Senegals eingraviert. Die Krise wird auch von den Kleinverkäufern des Marktes der Stadt Kaolack, aber auch in allen anderen Orten des Landes als schlecht empfunden. Wegen der Pandemie haben die Bürgermeister Stände rund um den Markt und die Allee verboten. Und das, obwohl man weiß, dass der Handel im Senegal der am weitesten entwickelte Wirtschaftssektor ist. Als Gläubige können wir nur die Situation akzeptieren. Aber dies ist der schlimmste Ramadan, den wir je erlebt haben.

Möge Gott uns von dieser Krankheit endlich befreien, damit die Menschen ihre Arbeit wieder richtig aufnehmen und ihre Familien an anständig ernähren können!“

