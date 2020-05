Corona hält Rettungsdienst im Altkreis Osterode in Atem

Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft fest im Griff, und sie wird uns auch künftig begleiten. Davon geht Maik Fritzsche, Rettungswachenleiter in Bad Sachsa und Mitglied im Krisenstab des Rettungsdienstes des DRK-Kreisverbandes, aus. Corona, so meint er, wird sich in der Gesellschaft etablieren und ist derzeit so gefährlich, weil eben noch völlig unbekannt.

Die Pandemie stellt die 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Aushilfen) vor gewaltige Herausforderungen. Der Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes Osterode ist an drei Standorten im Altkreis Osterode für die Sicherstellung der Patientenversorgung mit jeweils drei Rettungswagen (RTW) und einem Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) sowie mit einem RTW in Herzberg und zwei Krankentransportfahrzeugen (KTW) in Osterode und Bad Sachsa verantwortlich. „Im Rahmen der Corona-Pandemie kam es innerhalb des DRK zu massiven strukturellen Veränderungen, Herausforderungen die wir uns als DRK stellen mussten, um eine Notfallversorgung der Bevölkerung des Alt-Landkreises sicher zu stellen“, berichtet Maik Fritzsche. Zusätzlich wurde ein 24-Stunden-RTW sowie ein KTW in Herzberg in Betrieb genommen. „Dies war dem DRK nur möglich, durch die große Bereitschaft der Mitarbeiter, zusätzliche Dienste freiwillig zu übernehmen und dafür unter anderem ihren Urlaub zu verschieben“, lobt Fritzsche. Auf auswärtige Aushilfen habe man bewusst verzichtet, um eine zusätzliche Coronagefahr für die Betriebe auszuschließen. Die Mitarbeiter versuchten alles in ihrer Kraft stehende zu tun, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. So waren zahlreiche Transporte von Verdachtsfällen notwendig, die Mitarbeiter agieren dabei unter Vollschutz und müssen umfangreiche Hygienemaßnahmen beachten wie eine etwa einstündige Volldesinfektion der Fahrzeuge nach dem Transport. Da reichen wenige Fahrten, und keiner der Rettungsdienstler habe den Tag über auch nur gesessen, berichtet er.

Doch der Einsatz hat sich gelohnt, in dieser ganzen Zeit sei es zu keiner Infektion eines Mitarbeiters mit Covid-19 im Rahmen der dienstlichen Tätigkeiten gekommen, für das DRK ein Zeichen, dass die umfangreichen organisatorischen und hygienischen Maßnahmen greifen.

Regelbetrieb aufrecht erhalten

Schon in der Vergangenheit hatte der DRK-Kreisverband mit seinem Rettungsdienst viel Wert auf die Fortbildung der Mitarbeiter auch im Bereich Infektiologie und Hygiene gelegt, die dadurch erworbene hohe Fachkompetenz zahle sich laut Rettungswachenleiter jetzt aus. Seit Mitte März laufen die Arbeiten beim DRK auf Hochtouren, um den Regelbetrieb aufrecht zu erhalten. So wurden die Rettungsfahrzeuge und deren Besatzungen räumlich getrennt. In Osterode und Bad Sachsa wurde der KTW in Räumlichkeiten der jeweiligen Bereitschaften untergebracht. In der Rettungswache Herzberg mietete das DRK eine weitere Etage an, um so mehr Platz und Räume zu gewinnen, mit dem Ziel, die Begegnungen der Besatzungen zu minimieren und eine Ansteckung im Dienst zu vermeiden. Auch der Dienstalltag hat sich grundlegend geändert. Die Eingänge der Rettungswachen sind nun in ziviler Kleidung nur noch über eine sogenannte Schleuse zu begehen. Dies soll eine Keimverschleppung und die Gefahr einer Verbreitung des Virus verhindern. „Überhaupt fallen unglaubliche Kosten für Schutzausrüstungen an“, stellt Fritzsche fest. Es sei derzeit unklar, ob und wie sich die Ausgaben refinanzieren lassen.

Die Mitarbeiter der Einsatzfahrzeuge sind in der jetzigen Situation angewiesen, bei Patienten mit bestimmten Krankheitssymptomen eine komplette Desinfektion der Einsatzfahrzeuge durchzuführen: „Dafür haben wir den bestehenden Hygiene- und Desinfektionsplan an die aktuellen Gegebenheiten angepasst und die Maßnahmen in Umfang und Intensität erhöht. Das DRK stellt damit sicher, dass keine Gefährdung einer Infektion von den Rettungsmitteln ausgeht“, erklärt er weiter. Dabei sei die Beschaffung von Desinfektionsmitteln eine große Herausforderung, da die Nachfrage entsprechend global gestiegen ist. Der Rettungswachenleiter: „Aufgrund vorausschauender Lagerlogistik und strategischem Einkauf stehen den Mitarbeitern aber immer die passenden Mittel zur Verfügung.“ Dabei sei die Beschaffung zusätzlicher Schutzbekleidung wie hochwertige Masken, Kittel, Schürzen oder Overalls schon eine Herausforderung, denn diese Produkte würden weltweit nachgefragt und seien durch „kleine“ Unternehmen wie das DRK nur schwer zu beziehen.

Richtige Ausrüstung notwendig

Diese Ausrüstung sei aber zwingend notwendig, um den hohen Anforderungen an Schutz von Patient und Personal gerecht zu werden, und bislang sei es dem DRK mit größten Mühen und viel Organisationstalent gelungen, entsprechendes Material einzukaufen und so die Versorgung der Menschen sicherzustellen.

Rückblickend sei festzustellen, dass man ganz viel richtig gemacht habe: „Aber wir dürfen uns keineswegs ausruhen. Wir stehen immer noch am Anfang dieser Pandemie. Wenn man in die Gesellschaft schaut, beobachtet man, dass die Menschen sich sehnen, wieder raus zu gehen. Menschen wollen den sozialen Kontakt, was bedeutet, dass im Laufe der Monate mit einem Anstieg der Infektionen zu rechnen ist. All dies, muss nun in die Planungen der kommenden Wochen und Monate mit einbezogen werden.“ Was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit angeht, wünscht sich Maik Fritzsche eine höherer Wertschätzung der verantwortungsvollen Arbeit des Rettungsdienstes: „Was hier geleistet wird, kommt in der Gesellschaft leider nicht in vollem Umfang an.“

Info: Der Rettungsdienst

Beauftragter des Rettungsdienstes ist der Landkreis, das Geld kommt von den Kostenträgern, den Krankenkassen. Der Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Osterode am Harz beschäftigt derzeit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einige davon auf Teilzeitstellen. Die hauptberuflichen Mitarbeiter besetzen alle Fahrzeuge der Notfallrettung und des Krankentransportes. Die Mitarbeiter sind Notfallsanitätern (NotSan), Rettungsassistenten (RettAss), Notfallsanitäter in Ausbildung, Rettungssanitäter (RettSan). Leiter des Rettungsdienstes sind Markus Riedel und Schandor Weers.