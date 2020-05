Die Polizeidienststellen in Stadt und Landkreis Göttingen verzeichneten am „Vatertag“ keine nennenswerten Vorfälle. Das teilt Jasmin Kaatz, Sprecherin der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Nur wenige Gruppen unterwegs

Demnach seien nur wenige Gruppen anzutreffen gewesen, die sich weitestgehend an die bestehenden Regelungen des Infektionsschutzes hielten. „Es wurden nur wenige Fehlverhalten festgestellt. Die betroffenen Personen reagierten vorwiegend einsichtig“, so Kaatz. Insgesamt seien im Laufe des Feiertages in der ganzen PI Göttingen nur 35 Gefährderansprachen erfolgt, also das Ansprechen von Personen und Hinweisen auf die bestehenden Corona-Regeln, sowie 26 Platzverweise ausgesprochen worden.

Northeimer halten sich zurück

Im Landkreis Northeim zogen in den vergangenen Jahren am „Vatertag“ zahlreiche Jugendliche und Erwachsene teils unter starkem Alkoholeinfluss in größeren Gruppen mit Bollerwagen durch die Städte und die Ortschaften. In diesem Jahr zeichnete sich ein anderes Bild – die Menschen hielten sich zurück. Das teilt die Pressestelle der Polizeiinspektion Northeim mit. Demnach seien nur ganz wenige Personen unterwegs gewesen. Die Polizei musste keine entsprechenden Verfahren einleiten. Lediglich in einem Fall hatte sich eine Personengruppe nicht an die Weisungen der Polizei und die geltenden Infektionsschutzregeln gehalten. Gefährderansprachen führten laut Pressestelle sehr schnell zur Einsicht.

Polizei ist froh

Die Polizei Northeim wurde am Vatertag durch die Bereitschaftspolizei Niedersachsen personell unterstützt. „Wir sind sehr froh, dass sich die Bürgerinnen und Bürger an die geltenden Regelungen gehalten haben. Genau so haben wir es in den vergangenen Wochen immer wieder erlebt.“ Man werde auch weiterhin auf Dialog und Verständnis setzen, sagte Julian Klingebiel, Pressesprecher der PI Northeim.