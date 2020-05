Sanierung des maroden Kanalnetzes kann für Osteroder teuer werden

Mit dem weit verzweigten Kanalnetz, das sich über viele Kilometern unterhalb Osterodes erstreckt, beschäftigt sich die Stadt schon lange. 2002 hatte man das Sanierungskonzept schon einmal in den Ausschüssen vorgestellt. Jetzt war die Maßnahme wieder Thema im Bauausschuss, der Donnerstag wegen der Abstandsregelungen in Coronazeiten im Ratssaal tagte. Es ging darum, einen erneuten Beschluss zur Fortführung der Arbeiten vorzubereiten. Claus Mackensen vom Tiefbau stellte das Konzept dem Gremium vor.

Hintergrund der Aktivitäten sind der starke Eintrag von Fremdwasser in das öffentliche Netz und Falschanschlüsse sowie undichte Rohrleitungen und Schächte. Die Effekte werden in der Kläranlage deutlich. Vor allem in Zeiten langanhaltender Niederschläge mit dem Anstieg des Grundwassers führen bauliche Schäden zu einem unkontrollierten Eindringen von Grundwasser.

7.000 Grundstücke angeschlossen

Das öffentliche Netz umfasst etwa 150 Kilometer Schmutzwasserkanäle, 150 Kilometer Regenwasserkanäle und 200 Kilometer öffentliche Hausanschlussleitungen, manches noch, so führte Mackensen aus, aus den 50er und 60er Jahren und entsprechend schadhaft, wie die Befahrungen mit der Kamera dokumentieren. Angeschlossen sind etwa 7.000 Grundstücke.

Claus Mackensen vom Tiefbau stellte das Konzept dem Gremium vor. Foto: Michael Paetzold / HK

Start der Sanierungsmaßnahmen war in Förste und Kamschlacken sowie am Röddenberg und im Gewerbegebiet Leege, überall dort, wo viel Grundwasser und viele Schäden auftreten. Ein Sanierungsgebiet besteht normalerweise aus einem zusammenhängenden Bereich mit etwa 50 Grundstücken. „Wir setzen bei den Maßnahmen auf umfassende Information der Grundstückseigner“, machte Mackensen deutlich und erläuterte das Procedere.

So werden die Grundstücke auf Fehlanschlüsse und schadhafte Kanäle untersucht, um den Eigentümern dann gezielte Vorschläge für die erforderlichen Baumaßnahmen zu machen, die dann auch die Kosten zu tragen haben. Für die Umsetzung bleiben zwei Jahre Zeit, denn das Ganze kann ein teures Vergnügen werden. Vorgegangen wird bei der Bearbeitung von Sanierungsgebieten nach Dringlichkeit. Ziel ist es, alle Grundstücke in Osterode zu untersuchen, die Überprüfung und die fachliche Beratung werden über die Abwassergebühr finanziert. Der Ausschuss sprach sich einstimmig für die Fortführung des Kanalsanierungskonzeptes aus.

Außerdem Thema: Baumgutachten

Ein weiteres Thema betraf ein Baumgutachten im Rahmen der Kornmarktsanierung, über das Bauamtsleiter Thomas Christiansen informierte. Man habe die Bäume in der Kernstadt bewusst aus dem Architektenwettbewerb herausgelassen und eigens ein Büro beauftragt, sich mit dem Thema zu beschäftigen und die Zukunftsfähigkeit der Bäume an ihren Standorten zu prüfen. Teilweise seien Bäume schon geschädigt. Christiansen nannte Standorte bei Zotta, Kopp, der Volksbank und Deutschen Bank. Grundsätzlich liege die Einschätzung, welche Bäume erhalten bleiben und welche nicht, nicht weit auseinander von den Planungen des siegreichen Entwurfs. Das Baumgutachten steht den Planern zur Auswertung zur Verfügung. Wie es mit den Innenstadtbäumen im Zuge der Kornmarktsanierung weitergeht, wird der Politik noch einmal vorgestellt. Angeregt wurden Ausgleichspflanzungen für entnommene Bäume an anderer Stelle.

Unter dem Punkt Anfragen wollte der SPD-Ratsherr Reiner Lotze wissen, wie der Sachstand bei der Verlegung von Glasfaseranschlüssen in Riefensbeek sei. Hier machte Bürgermeister Jens Augat deutlich, dass dies Thema des Landkreises sei, die Verwaltung sich aber noch einmal, obwohl nicht zuständig, in den Prozess einklinken wolle.