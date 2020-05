Kirchen in der Region Osterode öffnen wieder für Gottesdienste

Für die gläubigen Menschen im Altkreis Osterode, die regelmäßig ihre Kirche besuchen, ist dies sicher eine frohe Botschaft und eine wichtige Erleichterung von den Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie: An diesem Wochenende werden in einigen Gemeinden erstmals wieder Gottesdienste gefeiert, so beispielsweise in Osterode ein gemeinsamer Gottesdienst aller Kirchengemeinden des verbundenen Pfarramts am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr mit Pastor Depker in der St. Aegidien-Kirche.

In Herzberg wird als erstes die Christuskirche am Sonntag für eine Feier geöffnet, in Hattorf die St. Pankratius-Kirche. Die Kirchengemeinde Wulften lädt zu zwei Kurzandachten ein. Wann genau die Herzberger und Wulftener zum Gottesdienst laden. Auch in der St. Martinkirche in Nienstedt wird ab 9.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert. Auch in Bad Sachsa sollen sowie den zugehörigen Ortschaften sollen am Wochenende wieder erste Gottesdienste stattfinden. Gleiches ist auch in Walkenried geplant. Für alle Gottesdienste gelten aber besondere Regelungen zum Schutz vor Infektionen, auf die die Teilnehmer von ihren Kirchengemeinden hingewiesen werden und die sie befolgen müssen, vor allem Abstandsregel und das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken. Die Kirchen sollten einzeln betreten werden.