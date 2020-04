Ungewohnt: So lief der Semesterstart in der Corona-Krise

In diesen Wochen beginnt an den Universitäten in Deutschland das Sommersemester. Doch wo normalerweise Studierende über den Campus zu ihren Vorlesungen und Seminaren flitzen, wo gemeinsam gelernt und studiert wird – da herrscht aufgrund der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Regelungen gespenstische Ruhe. Stattdessen findet der Studienbetrieb online statt. Simon Schmidt und Moritz Oppermann, beide als freie Mitarbeiter für die Harz Kurier-Sportredaktion tätig, beschreiben nach den ersten Veranstaltungen ihre Erfahrungen.

Simon Schmidt (B.A. Sportwissenschaft an der Universität Leipzig): „Mittlerweile sind die ersten Wochen des Sommersemesters 2020 an der Universität Leipzig vergangen. So fühlt es sich aber ehrlich gesagt nicht an. Bereits nach nur einer Woche, in der außer der Einschreibung in die verschiedenen Vorlesungen und Seminare nicht viel passiert ist, hatte ich dank der Osterfeiertage schon wieder ein langes Wochenende.

Anschließend sollte das Semester aber wirklich starten, natürlich nur online. Zu meinem Erstaunen funktionierte das ziemlich gut oder zumindest besser als gedacht. Natürlich sind Bild und Ton manchmal etwas verzögert oder fallen für kurze Zeit aus. Im Großen und Ganzen ist es online aber recht angenehm – jedoch nicht vergleichbar mit dem normalen Unileben eines Sportwissenschaftsstudenten.

Normalerweise ist man zu dieser Zeit auf dem Fußballplatz, auf der Tartanbahn oder in der Halle und treibt neben den theoretischen Fächern in den praktischen Kursen Sport. Das fällt in dieser Zeit aber komplett flach. Stattdessen bekommt man unvollständige Folien zugeschickt, in die man durch Recherche die fehlenden Begriffe einsetzen muss und somit zumindest etwas Inhalt in den Praktischen Modulen vermittelt wird.

Ansonsten ist die Hauptbeschäftigung noch das Vorbereiten und Strukturieren von Referaten, danach wird es allerdings dünn: So ist das, wenn man Sport studiert und diesen nicht ausführen darf. Ich befürchte, das wird sich in diesem Semester auch nicht mehr ändern. Meine Kommilitonen und ich werden uns wohl oder übel auf ein Semester im Home-Office vorbereiten müssen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Moritz Oppermann (B.A. Gymnasial-Lehramt Germanistik/Geschichte an der Universität Göttingen): „Die letzten Prüfungsleistungen sind vollbracht und die neue Klausurenphase liegt in weiter Ferne. Bei zunehmend besserem Wetter tauscht man sich zwischen den Vorlesungen mit seinen Kommilitonen über die Geschehnisse der Ferien aus und berät, ob die gewählten Module die richtige Entscheidung waren. Zusätzlich steigt die Vorfreude auf die ersten Trainingseinheiten der jährlich stattfindende Uni-Liga, die jeden Mittwoch ihren festen Spieltag hat – so ungefähr läuft die erste Semesterwoche in der Regel für mich ab. Doch anstelle des Wiedersehens der Freunde, Planung der Uni-Aktivitäten und eines regulären Besuchs der Seminare heißt es nun Online-Vorlesung.

Als ich letzte Woche meinen Laptop startete, war es neben einem ungewöhnlichen Semesterbeginn vor allem ein sehr ahnungsloser. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Unterricht über das Internet reibungslos abläuft und somit eine vernünftige Lernatmosphäre entstehen würde. In der Tat gestalteten sich besonders die ersten Sitzungen holprig und ungewöhnlich. Viele Dozenten schienen mit der neuen Situation noch nicht vertraut zu sein und mussten sich das ein oder andere Mal technischen Problemen beugen. Zusätzlich fand ich es zunächst sehr befremdlich, meinen Dozenten auf einem Bildschirm zu folgen und nicht wie gewohnt mit meinen Kommilitonen in einem Raum zu sitzen.

Manche Seminare werden gar nicht online angeboten. Ausgleichend hierfür lädt der Dozent Aufgaben und entsprechende Texte in unser Online-Portal hoch, die es dann wöchentlich zu beantworten gilt. Trotz der widrigen Umstände denke ich, dass man sich wie auch schon bei der Kontaktsperre an die Umstände gewöhnen wird. Wenn doch einmal Zweifel aufkommen, beruhigt mich immer wieder der Gedanke, dass wir schließlich alle da durch müssen.“

Die Corona-Pandemie zwingt viele Schüler und Hochschüler zum Lernen in Eigenregie. Auf Dauer sinkt bei vielen dann die Motivation. Woher soll man auch den Ansporn nehmen, für eine Prüfung zu lernen, die vielleicht doch wieder verschoben oder ganz abgesagt wird? Wie hält man 90 Minuten Online-Vorlesung durch, ohne nebenher im Internet abzuschweifen?

Eines vorweg: „Die Lernenden sollten sich erlauben, jetzt unmotiviert zu sein und mal einen Hänger zu haben“, sagt Oliver Dickhäuser, Professor für Pädagogische Psychologie an der Uni Mannheim. Wenn sich Prüfungen verschieben und vieles ungewiss ist, „kann die Freude am Lernen durchaus verloren gehen“.

Was können Lernende trotz aller Schwierigkeiten selbst anstoßen? Für manche fehlt aktuell ein Lernumfeld mit Aufforderungscharakter: Also etwa die Lehrkraft, die Aufgaben kontrolliert, oder die Sitznachbarn in der Unibibliothek, die konzentriert vor sich hinarbeiten.

„Wenn ich feststelle, dass es zu Hause einfach nicht geht, weil meine drei Geschwister um mich herumturnen, dann sollte ich mir ein freies Plätzchen suchen, sei es im Wald oder im Keller“, rät Dickhäuser. Wer merkt, dass er zum Lernen einen Taktgeber braucht, der könne sich über Skype mit anderen zusammenschalten. Und Lernende, die durch Feedback vom Lehrenden angespornt werden, sollten aktiv danach fragen.

Wer sich schon nicht aufraffen kann, weil er damit zu kämpfen hat, dem Tag eine Struktur zu verleihen, kann auf ein paar Motivationstricks zurückgreifen. Lerncoach Hanna Hardeland rät zu kleinen Teilzielen. Einfach mal anfangen – das kann gelingen, wenn man sich einen minutengenauen Beginn für die Lerneinheit vornimmt. „Anstatt sich selbst zu sagen „Das mache ich am Nachmittag“, legt man fest „Um 13.37 Uhr fange ich an.“ Je krummer die Anfangszeit sei, desto besser, findet Hardeland. Je nach Persönlichkeit, kann es außerdem helfen, sogenannte Vermeidungsziele zu streichen. „Ab 13.37 Uhr sitze ich am Schreibtisch“ sei besser als „Heute darf ich nicht wieder so spät anfangen wie gestern“.

Einmal angefangen, geht das Lernen ja meist schon besser von der Hand. Damit es nicht zu schnell langweilig wird, sollten Schülerinnen und Schüler sowie Studierende sich auch Pläne zu ihren Lernstrategien machen: „Ich kann mir überlegen: Wie kann ich methodisch kreativ werden?“, erklärt Hardeland. Welche Aufgaben fallen leichter, wenn man dabei auf und ab geht? Wo lohnt es sich, auch mal mit anderen zu diskutieren?

Wenn jemand mit den digitalen Lernformen nicht gut klarkommt, rät Dickhäuser: „Hier sollte man prüfen: Gibt es eine andere Vermittlungsform für mich?“ Vielleicht klappt es besser, das Lehrbuch zu lesen, als sich durch die Vorlesungsaufzeichnung zu quälen.

Doch wie lange gilt es dann auszuharren? Ein realistisches Lernpensum sollte sich in den höheren Klassenstufen zunehmend an dem orientieren, was der reguläre Stundenplan verlangt, empfiehlt Dickhäuser. Schülerinnen und Schüler, die sich zum Beispiel auf Abschlussprüfungen vorbereiten, können sich den Zeitraum von sechs Unterrichtsstunden vornehmen. „Das kann man auch in drei Mal eineinhalb Stunden mit geplanten Pausen einteilen“.

Ein großer Vorteil sei, dass Schülerinnen und Schüler aktuell den Start ihrer Lerneinheiten selbst festlegen können, sagt Dickhäuser. „Normalerweise ist vor dem Hintergrund des Tag-Nacht-Rhythmus von Jugendlichen sehr ungünstig, dass die Schule um acht Uhr beginnt“, so Dickhäuser. Den Lernbeginn könne man nun nach hinten verlegen. dpa

