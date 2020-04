Gekocht wird im Restaurant, gegessen wird daheim

Die Prognose ist düster: „Wir waren die Ersten, die zumachen mussten – und wir werden wohl die Letzten sein, die wieder normal öffnen dürfen.“ So beurteilt Florian Schulze, Inhaber vom Restaurant und Hote l „Landhaus Schulze“ in Herzberg die Lage der Gastronomie in der Corona-Krise. Während seit dem 20. April eine erneute Phase der Lockerungen des Shutdowns in einigen Bereichen vorgenommen wurde, warten die Gastronomie, wie auch die Beherbergungsbetriebe und die Veranstaltungsbranche auf ein Zeichen, wann man überhaupt wieder öffnen oder aber so etwas wie normal arbeiten kann. „Aber auch wenn es wieder losgeht, wird nichts mehr so sein wie früher“, dessen ist sich Florian Schulze sicher.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingen – rechtlich ist aktuell nur der Außer-Haus-Verkauf oder Lieferdienst für die Gastronomen erlaubt – versuchen die Verantwortlichen im Altkreis Osterode mit kreativen Ideen, ihre Geschäfte am Laufen zu halten. Dabei können sie vor allem auf die Unterstützung durch ihre Gäste hoffen, wie die Umfrage unserer Zeitung zeigt.

Unterstützung durch die Gäste

Dies kann vor allem Bernd Pfeiffer, Inhaber vom Restaurant Da Capo in Osterode, bestätigen. Er und sein Team haben noch vor dem offiziellen Termin, an dem die Restaurants schließen mussten, auf den Verkauf außer Haus gesetzt. Von mittwochs bis sonntags können Hungrige aus der verkleinerten Karte bestellen und die Speisen abholen. „Wir haben das Glück, dass 95 Prozent unserer Stammkunden mindestens einmal in der Woche zu uns kommen und Essen holen“, erklärt der Osteroder.

Im Restaurant arbeitet man dabei auf kleinster Flamme sozusagen: Ein Teil der Belegschaft ist in Kurzarbeit, mit Ausnahme der beiden Auszubildenden. „Die müssen wir ganz normal beschäftigen.“

Bitter ist für Bernd Pfeiffer vor allem aber auch, dass die Veranstaltungen in der Stadthalle Osterode, für die sein Team auch das Catering betreibt, mindestens bis zum 31. August ausfallen. „Allein im Keller lagern gerade noch Getränke für etwa 2.000 Personen, denn ich musste mich ja auf die zuerst noch geplanten Veranstaltungen vorbereiten.“

Problematik „Veranstaltung“

Die Problematik „Veranstaltung“ hat für ihn vermutlich auch Auswirkungen auf das Personal. „Einige aus meinem Team brauche ich direkt nur für das Catering.“ Da diese die aktuelle Zeit überbrücken müssen, bleibt es für Bernd Pfeiffer fraglich, ob in der Zeit, wenn Veranstaltungen und ähnliches wieder anlaufen, das Personal überhaupt noch zur Verfügung steht und sich nicht neue Jobs gesucht hat. „Die Lage für Personal in der Gastronomie war vor Corona schon schwierig, durch die Krise wird es vermutlich noch schwerer werden“, vermutet er. Um weiterhin am Markt zu bleiben, sei es aber unumgänglich gewesen, einen Teil seines Teams in Kurzarbeit zu schicken. „Ich hatte das Glück, dass die Sparkasse Osterode am Harz gleich mit mir Gespräche geführt hat, wie wir das Finanzielle steuern können.“ Auch habe er einen Zuschuss des Landes erhalten.

Auf die Frage, wie die Zukunft wird, erklärt Bernd Pfeiffer, dass er nicht damit rechne, dass die Gastronomie am 6. Mai wieder öffnen könne. Doch selbst wenn dem so sei, sieht er ein großes Problem: „Wie genau sollen wir die Hygiene- und Sicherheitsregeln umsetzen in den Betrieben? Wie soll der notwendige Abstand von Kellner zum Kunden gewährleistet werden?“, sind für ihn nur einige ungeklärte Fragen.

Größter Frühjahrsputz aller Zeiten

Den kompletten eigenen Shutdown hat in dieser Woche das Team Restaurant Harzer Schnitzelhaus in Bad Sachsa beendet. Nachdem Inhaber Jens Rüdiger Faupel in den vergangenen Wochen die Pforten seiner Gaststätte geschlossen hatte und lediglich mit den Auszubildenden den „größten Frühjahrsputz aller Zeiten“ unternommen sowie viele andere Arbeiten vollzogen hat, bietet die Küche seit dem 23. April ebenfalls aus einer verkürzten Karte Speisen im Außer-Haus-Verkauf an. Eigentlich hatte er gehofft, dass die Gastronomie auch am 20. April wieder regulär mit gewissen Einschränkungen öffnen könne. „Das war schon echt bitter, dass wir weiterhin außen vor sind.“

Deswegen habe man sich als Familie auch dazu entschlossen, zumindest am Wochenende wieder Speisen anzubieten. „Ich hätte dennoch gehofft, dass aufgrund der Größe meines Lokals ich jeden zweiten oder dritten Tisch besetzen dürfte, aber es soll nicht sein.“

Hoffen auf Herbst und Winter

Für den Bad Sachsaer ist die bislang nicht absehbare Schließung des Restaurants ein harter Schlag: Familienfeiern, Busreisen, Veranstaltungen – all dies kann nun weiterhin nicht stattfinden. „Und dabei würde gerade die Saison dafür beginnen.“ Er hofft, dass wenigsten im Herbst und im Winter das Geschäft stattfinden kann. „Das wird das Jahr 2020 nicht mehr herausreißen, aber könnte etwas die Verluste mildern.“

So ist er sich wie Bernd Pfeiffer bei einer Sache vollkommen sicher: So wie vor der Corona-Pandemie werde es generell nicht mehr werden. „Auch wir in der Gastronomie müssen weiter schrittweise denken.“ So werde, wenn der Start erfolgen könne, dies erst einmal nur mit der eigenen Familie und den Auszubildenden als Personal erfolgen. „Das ist schon schwer, gerade mit Blick auf die langjährigen Mitarbeiter, aber anders wird es einfach nicht funktionieren.“

Mehrwertsteuer senken

Eines wünscht er sich vor allem von der Bundespolitik, das aus seiner Sicht allen Gastronomen weiterhelfen würde: die Senkung bei Speisen und Getränken auf sieben Prozent Mehrwertsteuer. Der Dehoga strebe dieses schon seit geraumer Zeit an. „Kommt es dazu, ist unserer Branche wirklich geholfen, dann könnten wir die Zahlen trotz der Corona-Pandemie etwas stabilisieren.“ Denn in einem ist sich Jens Rüdiger Faupel auch sicher: „Wir werden es schaffen und aus dieser Krise gestärkt hervorgehen.“

Omas Rinderroulade gefüllt mit Speck, Gurke und Zwiebel, dazu Apfelrotkohl und Spätzle – dieses Gericht gibt das Team vom Restaurant Landhaus Schulze am 25. April an seine Kunden aus. Wann diese es genießen, bleibt ihnen überlassen, denn verpackt wird alles noch in Vakuumbeutel sein. Das Prinzip hinter seiner Idee ist für Florian Schulze, Inhaber von Restaurant und Hotel „Landhaus Schulze“ denkbar einfach: Sein Team bietet verschiedene Gerichte an, die Kunden bestellen diese vor – und immer samstags erfolgt die Ausgabe. „Wann gegessen wird, kann jeder selbst bestimmen. Alles was man noch machen muss, ist den Beutel für 20 bis 30 Minuten in heißes Wasser legen und fertig ist das Essen“, beschreibt er.

„Sonntagsbraten“ anbieten

Ursprünglich sei die Idee dahinter gewesen, dass die Kunden so einen „Sonntagsbraten“ erhalten sollten, einmal in der Woche nicht selbst kochen müssten. „Am Ende kann man das Gericht einfrieren und essen, wann man möchte“, so der Gastronom. Er betont, dass man von Anfang an keinen klassischen Außer-Haus-Verkauf oder gar Lieferdienst anbieten wolle, „das passt nicht zu unserem Konzept, außerdem wird meiner Ansicht nach das Essen zu kalt, ehe es ankommt.“ Dass die Idee funktioniere, zeigten die Reaktionen der Gäste in den vergangenen Wochen. „Viele betonten, dass es so schmeckt wie im Restaurant, nur das Ambiente fehlt“, sagt der Herzberger.

Hintergrund seien aus der Sicht des Betreibers des Restaurants auch der Kostenpunkt für die Aktion gewesen, die mittlerweile in der dritten Woche läuft. Wenn die Küche komplett laufe, seien die Kosten zu hoch, deswegen habe man sich auf diesen einen Produktionstag geeinigt. Dank der Vorbestellungen könne man zudem besser abschätzen, wie viel Ware benötigt werde.

Sicherheitsaspekt steht über allem

Untätig ist das Team aber auch an den anderen Tag nicht. In dieser Woche wurde zum Beispiel ein Großeinsatz gefahren und die komplette Außenterrasse auf Vordermann gebracht. Aber auch andere Aufgaben, die immer wieder verschoben wurden, würden aktuell vollzogen. „Wir haben den Keller komplett leergeräumt und gestrichen, das wollte ich schon seit langem machen.“ Über allem steht für Florian Schulze aber immer der Sicherheitsaspekt. „Es sind wirklich nur so viele Mitarbeiter vor Ort, wie dringend benötigt.“

Aus diesem Grund hatte er sein Restaurant auch bereits Tage vor der offiziellen Verfügung geschlossen. „Es macht doch keinen Sinn, wenn wir Abstand halten sollen und dann weiterhin den Laden geöffnet lassen.“ Grundsätzlich sei das Abholen natürlich auch ein Risiko, aber hier versuche man die Gefahren zu minimieren so gut es gehe.

Landesförderung – Kurzarbeitergeld

Insgesamt biete die Corona-Krise Freud und Leid gleichermaßen, so die Einschätzung des Inhabers. Sorgen, die ihn nachts auch oft wach liegen lassen, seien vor allem finanzieller Natur. Er habe erst im vergangenen Jahr massiv in das Geschäft investiert, nun werde aber das vierte Jahr seiner Selbstständigkeit in Herzberg wohl das schwerste. „Wir haben die Landesförderung erhalten und auch das Kurzarbeitergeld hilft“, aber das alles eben nicht auf Dauer.

Insofern hoffe er, dass man wieder möglichst bald zu einer regulären Öffnung kommen könne – für Restaurant und Hotel. Das Wort Normalität will er dabei nicht in den Mund nehmen, „denn am Ende wird es nie wieder so werden wie vor Corona“, ist sich Florian Schulze sicher. „Wie soll beispielsweise der Kellner servieren und gleichzeitig Abstand halten. Wie sollen Spuckschutze auf den Tischen dafür sorgen, dass das Ambiente nicht leidet“, sind nur einige Fragen, die ihn beschäftigen. Auch hinter den Kulissen, im Tempel der Kunst, der Küche gebe es viele offene Fragen, vor allem zum Thema Sicherheitsabstand. „Wenn zwei Köche arbeiten, kann dies nicht gewährleistet werden, das geht einfach nicht.“

Das Leben entschleunigt

Dennoch kann er der jetzigen Situation etwas Positives abgewinnen. „Ich hatte noch nie so viel Zeit für meine Kinder wie jetzt, mein Leben war noch nie so entschleunigt.“ Die gewonnene Zeit nutzt er aber auch wieder indirekt für die Arbeit. So wurden in den vergangenen Wochen die eigenen Grillfertigkeiten verbessert, der Smoker ausgiebig probiert. „Die Zeit so in Ruhe alles auszuprobieren und zu testen habe ich sonst nie.“ Und es freut auch die Kinder und die Ehefrau, denn die durften die gewonnenen Fertigkeiten schmackhaft testen.

Kleine Botschaften und passenden Zeichnungen kreiert das Team vom Restaurant Zur Quelle auf seinen Außer-Haus-Bestellungen. Foto: Petra Dietrich-Sievers / Restaurant Zur Quelle

Seit 44 Jahren ist Petra Dietrich-Sievers, Inhaberin von Hotel und Restaurant Zur Quelle in Lonau im Geschäft, die Corona-Pandemie zwang auch sie und ihren Mann, in mehreren Bereichen Neuland zu betreten: Zum einen den Außer-Haus-Verkauf, „den hat es so vorher bei uns nie gegeben“. Zum anderen den Umgang mit Sozialen Medien, „denn dies war in der Krise die schnellste Form, auf unser neues Geschäftsmodell hinzuweisen.“

Geschäft lag brach

Dabei erklärt sie, dass bereits vor der offiziellen Schließung der Gastronomie ihr Geschäft mehr oder weniger brach lag. „Wir liegen etwas ab vom Schuss, hier gibt es keine Hauptverkehrsstraße. Insofern müssen die Gäste bewusst zu uns fahren – und das passiert vor allem abends.“ Umso härter habe sie zunächst der Beschluss getroffen, dass die Gastronomie ab 18 Uhr schließen musste.

Mit ihrem Mann habe sie daher überlegt, was man unternehmen könne, um wenigstens etwas Geld zu verdienen. Aus diesem Grund bietet man den Außer-Haus-Verkauf donnerstags bis sonntags immer mittags und abends an. „Um die Sicherheits- und Hygieneregeln einzuhalten, werden die Speisen immer zu festen Terminen an die Kunden ausgegeben“, erklärt sie. Wichtig sei es aber gewesen, den Verkauf überhaupt mit Ideen anzukurbeln.

Großartig sei aber auch die Unterstützung der Menschen im Ort. Auch wenn Lonau nur 300 Einwohner habe, die meisten hätten dem Gastronomen-Ehepaar klar gemacht, wie wichtig für sie deren Einrichtung ist, wie gern sie versuchen alles zu tun, um die beiden zu unterstützen. „Das ist vielleicht einer der positiven Effekte der Corona-Krise: die Menschen, die Dorfgemeinschaft wächst wieder mehr zusammen.“ Auch die Lonauerin hofft, dass möglichst viele unbeschadet aus der Krise kommen – gesundheitlich wie wirtschaftlich. „Wir können das nur gemeinsam schaffen“, betont sie.

Krise fördert die Kreativität

Dass die Krise auch die Kreativität fördert, kann sie aus eigener Quelle bestätigen. Um so etwas wie Kontakt zu den Kunden aufzubauen, hat sie extra einen Online-Malkurs angeschaut. „An dem Tag, wenn es halbe Hähnchen gab, habe ich auf die Verpackung eben ein Hähnchen gemalt mit einem Dank für die Bestellung, beim Currywurst-Tag zierte ein kleines Schwein die Verpackung“, sagt sie.

Auch wenn es noch kein Datum gibt, wann die Gastronomie wieder in ein gewohntes Arbeiten zurückkehren kann, macht sie sich dazu mit ihrem Mann Gedanken. „Vielleicht servieren wir über einen Servicewagen, an dem auch ein Spuckschutz angebracht ist. Wir wissen es selbst noch nicht genau.“ Fest stehe nur eines: „Es bleibt schwierig in der Gastronomie, gleichzeitig Atmosphäre beim Essen für die Gäste aufzubauen und parallel die richtigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Aber wir arbeiten an Ideen,“ so Petra Dietrich-Sievers.

In neue Richtungen denken

„Als Hotel mit Restaurant und Theater trifft uns Corona in dreierlei Hinsicht. Übernachtungsstornierungen und Absagen von Familienfeiern reichen bis in den Juli. Es ist schwer einzuschätzen, wie lange es noch so weitergeht. Wir hängen in der Luft. Aber Angst vor der Zukunft haben wir nicht. Wir haben schon so einige Krisen mitgemacht und sind immer stärker herausgekommen“, erklären Jennifer Menzel, Petra Döring-Menzel und Dieter Menzel vom Hotel-Restaurant „Harzer Hof“ in Scharzfeld.

So sei aus der Euro-Umstellung 2002 das Hoftheater Scharzfeld entstanden. Auch dieses Mal hat die Familie die Krise genutzt, um in neue Richtungen zu denken. So entwickelte sich die Idee, Harzer Höhenvieh-Gerichte in Gläsern anzubieten. Inzwischen würden Gläser auch bis nach Hamburg, Köln oder München verschickt. „Viele nutzen die Möglichkeit, eine Portion Harz an ihre Familien und Freunde zu senden. Für unsere Gäste direkt in und um Scharzfeld haben wir auch einen Fensterverkauf.“

Positiv empfindet das Trio, dass man näher zusammenrückt. „Gemeinsam als Region auftreten, Partnerschaften bilden, sich unterstützen -- das bringt nicht nur alle weiter, es macht auch Spaß.“

