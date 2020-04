Keine Mitteilungen, ein zügiger Verlauf: Unter diesen Vorzeichen stand die jüngste Bauausschusssitzung im Osteroder Ratssaal, um die Mitglieder unter den besonderen Bedingungen wie Abstandsregelungen und Maskenpflicht schnell wieder zu entlassen.

Im Mittelpunkt sortierte sich ein Antrag der Gruppe SPD/Grüne, den Bahn-Haltepunkt Mitte benutzerfreundlicher zu gestalten, ein Punkt, der im Gruppenvertrag verankert worden war. Der Bahnhaltepunkt Mitte gilt als wichtigster ÖPNV--Verknüpfungspunkt und erfüllt laut Einschätzung der Grünen nicht die Anforderungen an einen zeitgemäßen Haltepunkt.

Besonders für Radfahrer und Fußgänger sei die Zuwegung und lnfrastruktur nicht sicher oder komfortabel. Die Stadt soll nun gemeinsam mit dem ZVSN und der Landesnahverkehrsgesellschaft ein Umgestaltungskonzept und einen Finanzierungsplan entwickeln und den Ratsgremien vorstellen. Auf Nachfrage von Almut Mackensen (Grüne), ob noch in diesem Jahr an eine Umsetzung gedacht werden könnte, informierte Bauamtsleiter Thomas Christiansen über die Grundstücksverhältnisse in dem Bereich. Teile des Geländes gehören den städtischen Wirtschaftsbetrieben, mit denen man sich gemeinsam über die weitere Entwicklung auch vor der aktuellen Problematik in Zeiten von Corona Gedanken mache. Christiansen: „Das wäre jetzt Kaffeeleserei zu sagen, wie es genau weitergeht.“ Für die CDU meldete Reinhard Wassmann in der Sache noch weiteren Beratungsbedarf an.

Fuchshaller Weg

Ferner sprach der Ausschuss über die Bauleitplanung Bebauungsplan Nummer. 4, Nördlich des Fuchshaller Wegs. Hier geht es um ein Grundstück, das vor Jahrzehnten als Spielplatz festgeschrieben war. Allerdings, so der Bauamtsleiter, habe sich de Gesetzeslage inzwischen komplett geändert. „Das Gesetz gibt es nicht mehr und auch keinen entsprechenden Bedarf“, stellte er fest, das sei ein klassisches Beispiel dafür, dass man Planungen auch anpassen sollte. Der Eigner will jetzt Bauland daraus machen. Die entsprechende Empfehlung ging einstimmig an den Rat der Stadt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2020 wird wie im Vorjahr Reparatur- und Reihebrennholz auf Antrag in natura bereitgestellt. Die Gegenleistung wird auf 50 Prozent des Marktpreises festgesetzt; das sind für Fichtenstammholz, Güteklasse B, gerückt, 40 Euro pro Festmeter und für Brennholz (4 Rm Fichten-Brennholz, 1 Meter lang, ungerückt) 20 Euro pro Raummeter. Eine Geldentschädigung für nicht in Anspruch genommenes Reiheholz wird nicht gezahlt. Aufgrund der gültigen Reiheholzordnung von 1894 haben die Reiheholzberechtigten Anspruch auf jährliche Bereitstellung mit Reparaturholz und Reihebrennholz. Zur Festsetzung der Gegenleistung wird der gültige Marktpreis zugrundegelegt.

Kornmarktsanierung

Zahlreiche Anfragen der Ausschussmitglieder schlossen sich an. Rainer Lotze (SPD) wollte wissen, wie es mit dem Abriss des Alten Kinos steht. Hier liegt laut Bauamt noch keine Genehmigung vor. Es müssten die Vergaberegeln eingehalten werden, ehe man die Arbeiten seriös ausschreiben könnte. Reinhard Wassmann aus Schwiegershausen bemängelte im Ortsbereich schlechte Ausschilderungen unter anderem bei den Radwegen. Almut Mackensen thematisierte Schottergärten und die Neugestaltung des Kornmarktes, die für die dort ansässigen Geschäftsleute nach der Coronakrise zu einem besonderen Problem werden könnte. Thomas Christiansen betonte, dass man die Auswirkungen für den Einzelhandel so gering wie möglich halten wolle. Ob eine weitere Verschiebung der Maßnahme für die Geschäfte etwas bringe, sei unklar. Marco Gömann vom Verein für Tourismus und Marketing hob heraus, wie wichtig ein zügiges und gut durchdachtes Baustellenmanagement für einen reibungslosen Ablauf sei, und Bürgermeister Jens Augat: „Wir müssen dafür sorgen, dass die Vorbereitungen optimal gestaltet werden.“