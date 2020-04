Bisheriger Busfahrplan wird schrittweise wieder hochgefahren

Um den stufenweisen Wiedereintritt in den Schulbetrieb ab kommender Woche zu ermöglichen, wird der Ferienfahrplan, der bis zum 24. April verlängert wurde, am Montag wieder sukzessive hochgefahren. Das teilt Michael Frömming, Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Schließlich sollen Schüler, die wieder in den Schulen unterrichtet werden, auch dorthin kommen.

Maskenpflicht in Bussen In Bussen gilt ab Montag die Maskenpflicht. Das bestätigte ein Sprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums am Mittwoch, wie die Deutsche Presseagentur berichtet. Schon vorher gab Frömming „die dringende Empfehlung, Schutzmasken zu tragen und das Mindestabstandsgebot einzuhalten. Die ZVSN-Verkehrsplanung stimmt sich derzeit mit den Verkehrsunternehmen darüber ab, wie Fahrgäste und Fahrpersonal am besten geschützt werden.“ Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen habe das Land bereits am 6. April gebeten, Empfehlungen für einheitliche Regeln für die Umsetzung dieser Maßnahmen in Niedersachsen zu geben. Die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG) habe dann mitgeteilt, dass „regionalspezifische“ Lösungen wichtig seien. Die LNVG als für Niedersachsen verantwortliche Liniengenehmigungsbehörde könne solche Lösungen nicht entwickeln. „Absolut wichtig“, erklärt Frömming weiter, sei jetzt die enge Abstimmung mit den Schulträgern – den Landkreisen und den Städten und Gemeinden. Kaum noch Spaßfahrten Der ZVSN-Verbandsgeschäftsführer lobt Kleingruppen und die Schüler: „Nach dem Verbot von ,Spaßfahrten’, bei denen Schüler und Schülerinnen den vorzeitigen Ferienbeginn zum ,Chillen’ nutzten und unnötigerweise in den Fahrzeugen für beengte Verhältnisse sorgten, wurde dieses Verhalten kaum noch beobachtet.“ Die LNVG hatte auf Grundlage des Personenbeförderungsgesetzes darauf hingewiesen, dass derartige Personengruppen von der Mitfahrt ausgeschlossen werden konnten. Seit 16. März und bis Ende dieser Woche gilt der Ferienfahrplan. Er sei bis auf wenige Ausnahmen konstant geblieben, „weitere Kürzungen etwa wegen Corona-Ausfällen in den Unternehmen mussten glücklicherweise nicht umgesetzt werden“, berichtet Frömming. Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort