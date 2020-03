Sparkasse Osterode schließt mehrere Filialen wegen Corona-Krise

Die Sparkasse Osterode schließt bis auf weiteres ihre Filialen in Bad Grund, Barbis, Förste, Gittelde, Hattorf, Pöhlde, Wulften und das Beratungscenter Am Sportplatz 1 in Herzberg. Die Schließung sei eine präventive Maßnahme, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, heißt es vonseiten der Sparkasse Osterode am Harz.

Die Filialen in Osterode, Herzberg, Bad Lauterberg und Bad Sachsa bleiben vorerst geöffnet. Die Selbstbedienungsgeräte und Geldautomaten stehen weiterhin an allen Standorten zur Verfügung. Die Berater stehen den Kunden weiterhin unter Telefon 05522/9690 sowie per Mail an service@sparkasse-osterode.de zur Verfügung. In Bad Sachsa sind die Kundenberater unter Telefon 05523/94300 erreichbar.

Die Sparkasse appelliert außerdem an ihre Kunden, abzuwägen, ob ein Besuch der Filialen zwingend erforderlich ist. Sollte sich ein Besuch nicht vermeiden lassen, sind die allgemeinen Empfehlungen – Abstand halten , kurze Gespräche, kein Händeschütteln – zu beachten.

„Wir hoffen, dass wir mit diesen Maßnahmen gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag dazu leisten können, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so die Sparkasse abschließend.