VHS Göttingen-Osterode schließt am Montag

Vor dem Hintergrund der Entscheidung des niedersächsischen Kultusministeriums, alle Schulen bis zu den Osterferien zu schließen, setzt nun auch die VHS Göttingen-Osterode ihren Unterrichtsbetrieb aus. Wie Geschäftsführer Rüdiger Rohrig mitteilte, finden ab dem heutigen Montag, 16. März, bis zum Ende der Osterferien einschließlich 19. April in allen Geschäftsstellen und an allen Unterrichtsorten keine VHS-Veranstaltungen mehr statt.

Auch die Allgemeinverfügung des Gesundheitsamtes von Stadt und Landkreis Göttingen, die Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmenden untersagt hat, macht diese Entscheidung notwendig. Die Sorge der Teilnehmenden stieg zuletzt deutlich an, was auch an der Kursauslastung festgestellt werden konnte.

Um die Mitarbeitenden zu schützen, wird auch der Publikumsverkehr zunächst ausgesetzt und für Informationen auf Telefon, Mail und die VHS-Webseite verwiesen.

Ausgefallene Kurstermine sollen möglichst nachgeholt werden. Weitere Infos erteilt die VHS zu den üblichen Bürozeiten, auch in den Osterferien, unter Telefon 0551/49520 und auf ihrer Internetseite unter: www.vhs-goettingen.de.