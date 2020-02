Schicke neue Trikots

Die jüngsten Nachwuchskicker von der G-Jugend der JSG Söse/Harz können sich über neue Trikots von der Formtechnik Osterode GmbH & Co. KG freuen. Werkleiter Matthias Wedemeyer blickte bei der Übergabe an die beiden Teams der JSG Söse/Harz in strahlende Gesichter und sorgt mit seiner Spende für ein einheitliches Auftreten der neuen Spielgemeinschaft. Die Jugendleitung bedankte sich für die wiederholte Unterstützung der Jugendarbeit im Sösetal.

