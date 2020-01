Wiglo in Osterode schließt Ende Januar 2020

Der Schnäppchenmarkt Wiglo Wunderland in Osterode schließt zum Ende des Monats seine Pforten – sehr zum Bedauern vieler Kunden, die das Angebot dort schätzen.

Hintergrund ist, dass der Inhaber der Immobilie Am Bahnhof 5, ein Schweizer Geschäftsmann, keine Vermietung im Rahmen einer derartigen Nutzung anstrebt, erklärt dazu Silvia Wilde, Wiglo-Geschäftsführerin. Das Unternehmen bedauere diese Entwicklung sehr.

Gutschein für Kunden

Der Abverkauf der restlichen Waren läuft noch bis Ende des Monats. Als Dankeschön an die Osteroder Kunden gibt es einen Gratisgutschein über zehn Euro für die Märkte in Northeim und Goslar. Er ist je Einkauf ab 30 Euro einlösbar.

Neue Stellen für Mitarbeiter

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Osteroder Filiale wurden laut Geschäftsführerin Stellen in den Filialen in Goslar und Northeim angeboten, 95 Prozent, so Wilde, hätten sich entschlossen, ihre Tätigkeit dort wieder aufzunehmen. „In Osterode suchen wir weiter nach einer geeigneten Immobilie“, bekräftigt die Geschäftsführerin. Osterode sei ein sehr guter Standort. „Wenn es nach uns geht, dann kommen wir wieder.“

Seit über 40 Jahren gibt es Wiglo Wunderland in Deutschland. Das Unternehmen unterhält sieben Verbrauchermärkte in Deutschland, fünf davon in Niedersachsen. Im Angebot sind Lebensmittel, Schreibwaren, Drogerie, Haushaltsgeräte, Textilien, Gartenbedarf, Pflanzen und anderes mehr.