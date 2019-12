Hattorf Der oder die Trickbetrüger hatten in Hattorf Erfolg, in Lerbach aber nicht. Die Polizei rechnet mit weiteren Betrugsversuchen.

Betrug am Telefon: 1.000 Euro sind weg

Ein Trickbetrüger hat am Mittwoch, 11. Dezember, 1.000 Euro in Hattorf erbeutet. Er rief eine Person an und teilte dieser mit, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen und solle, bevor der Gewinn ausgezahlt werde, Geld für die nötigen Verwaltungskosten zahlen. Dafür hat das Betrugsopfer – nach der Anweisung des unbekannten Anrufers – Guthabenkarten für Internetanbieter gekauft und dem Betrüger die Kennwörter bei einem zweiten Anruf diktiert.



Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Lerbach, doch der Betrugsversuch scheiterte, teilt die Polizei Osterode mit. Diese rechnet mit weiteren Versuchen im Altkreis und will die Bevölkerung warnen. Auch werde sie Supermärkte, die die Karten verkaufen, sensibilisieren, teilt ein Beamter mit.