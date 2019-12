Lkw rutscht auf B241 in den Straßengraben

Ein verunglückter Lkw auf der B241 zwischen Osterode und Dorste sorgte am Dienstagmittag für Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Darüber informiert die Polizei Osterode auf Nachfrage unserer Zeitung.

Der Lkw war am Mittag von Osterode kommend in Richtung Dorste unterwegs und in einer Rechtskurve hinter dem Gipswerk aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er rutschte in den Straßengraben und fuhr sich dort fest, so dass er mit Hilfe eines Krans wieder auf die Straße gehoben werden musste. Personen wurden dabei nicht verletzt.