Osterode. Bei dem Verkehrsunfall am Dienstag in Osterode ist ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden, berichtet die Polizei.

Unfall in Osterode: Autos prallen auf Osttangente zusammen

10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfall, der sich am Dienstag auf der Osttangente in Osterode ereignete. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Ein 60-Jähriger fuhr demnach von der B243 aus Richtung Herzberg kommend an der Abfahrt Osterode-Süd von der Schnellstraße ab und wollte nach links in Richtung Dreilinden abbiegen. Dabei übersah er das vorfahrtsberechtigte Auto eines 75-Jährigen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.