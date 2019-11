Innenstadtlage rettet Synagoge

Es ist in mehrfacher Weise ein besonderes Datum, der 9. November, wenn in diesem Zusammenhang auch ein höchst unerfreuliches an das zu erinnern, die aktuelle politische Lage einmal mehr Anlass gibt. Denn 1938 brannten in der Reichspogromnacht in Deutschland, Österreich und in der Tschechoslowakei ...