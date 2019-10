Beschwerde: Angespannte Verkehrssituation in Schwiegershausen

Eine Beschwerde hat den Landkreis Göttingen und die Stadt Osterode aus Schwiegershausen erreicht. In dem Schreiben einer Anwohnerin, das unter anderem auch an die Deutsche Verkehrswacht und an unsere Zeitung ging, wird auf eine angespannte Verkehrssituation in Schwiegershausen hingewiesen: Unter anderem hielten sich Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen in der Ortsdurchfahrt (L523 bzw. Osteroder Straße/Wulftener...