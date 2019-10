Heiko Fette ist neuer Chef der Polizei Osterode

Das Polizeikommissariat Osterode steht unter neuer Führung: Der Erste Polizeihauptkommissar Heiko Fette wurde am Donnerstag durch den Präsidenten der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, feierlich als Leiter der Dienststelle eingeführt. „Ich bin überzeugt, dass Heiko Fette sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht alle Eigenschaften mitbringt, welche der Leiter eines Polizeikommissariats braucht, um seiner Aufgabe in optimaler Weise gerecht zu werden“, betonte Lührig.

„Ich freue mich sehr darauf, mich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen der neuen Aufgabe zu widmen“, betonte Heiko Fette im Rahmen seiner offiziellen Amtseinführung. pol/rtl