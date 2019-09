Thomas Cook-Pleite trifft auch Osteroder Reisende und Reisebüros

Die Pleite eines der größten Reiseveranstalter der Welt hat Konsequenzen, die auch Reisende und Reisebüros in der Region zu spüren bekommen. Nach der Insolvenz von Thomas Cook am Montag stehen die Telefone in den Büros nicht mehr still. „Die Situation ist dramatisch“, schildert Christian Geduhn vom Reisebüro Eggert in Osterode, das viele Kunden hat, die eine Thomas Cook-Reise gebucht haben. „Schließlich ist Thomas Cook der zweitgrößte...