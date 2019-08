LaPeKa: Seestädte feiern am Wochenende ihr Schützenfest

Lasfelde. In Lasfelde, Petershütte und Katzenstein steigen am Wochenende Kommers, Tanz und Festumzug. Los geht es bereits am Freitagabend.

Peer Mackensen, Carsten Henkel, Uwe Schmidt, Dennis Leditschke, Stefan Pamp, Peter Schlichting, Roland Müller, Wolfgang Schrader und Jens Lienauer sind die Schützenmeister der Seestädte und laden am Wochenende zum Volks- und Schützenfest Lasfelde, Petershütte und Katzenstein ein.

Los geht es am heutigen Freitag. 30. August, um 17.30 Uhr. Dann treten die Kompanien an der Bahnhofsgaststätte an, um 18 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal Lasfelde. Eine halbe Stunde später wird dann am Anger das Schützenfest 2016 ausgegraben. Um 20 Uhr beginnt der Kommersabend im Festzelt. Nach der Begrüßung seitens der Schützenmeister folgen Grußworte. Spannend dürfte es um 21 Uhr bei der Proklamation des Junggesellen- und des verheirateten Bestemannes sowie der Bürgerkönigin oder des Bürgerkönigs werden. Danach lädt DJ „Tornado“ zum Tanz ein.

Am Samstag, 31. August, treten um 13 Uhr die Kompanien im jeweiligen Ortsteil an. Der Festumzug wird sich dann um 14 Uhr am Sportplatz in Bewegung setzen und unter Begleitung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Lasfelde, des Musikzuges Dorste und des Musikzuges „Tambour Corps“ Herzberg durch LaPeKa ziehen.

DJ bittet zum Tanz

Um 20 Uhr bittet DJ „Tornado“ erneut zum Tanz. Um 21.30 und um 23 Uhr wird aber die Showtanzgruppe „Hell`s Belles“ die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Übrigens erhält jeder Gast, der Eintritt zahlt, Freibiermarken.

Am Sonntag, 1. September, richtet Pastorin Silke Dobers im Festzelt ab 10 Uhr einen Gottesdienst aus. Um 11 Uhr wird zum Katerfrühstück geladen. Eine viertel Stunde später erfolgt die Bekanntgabe der Sieger beim Preisschießen.

Um 14 Uhr wird sich am Sportplatz zum bunten Umzug gesammelt, der von dem Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Lasfelde und den „Pipes & Drums“ aus Dransfeld sowie diversen Musikwagen begleitet und sich um 14.30 Uhr in Bewegung setzen wird. Um 17.30 Uhr dürfte der Umzug das Festzelt erreicht haben. Dort wird DJ „Tornado“ zum letzten Mal zum Tanz bitten.