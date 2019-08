Bürgermeisterkandidatin wünscht sich Paradies auf Erden

Lange schon ist der Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Osterode entbrannt, Landes- und Bundespolitiker von CDU und SPD geben sich in Osterode die Klinken in die Hand, um ihre Kandidaten, Andreas Röthke (CDU) und Jens Augat (SPD), zu unterstützen. Die Straßen sind zugepflastert mit teils überdimensionalen Wahlplakaten, eine Wahlveranstaltung jagt die nächste. Da wirft in der heißen Phase – die Bürgermeisterwahlen sind am 15. September...