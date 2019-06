Sie engagierte sich für neue Wege

Es sei ein „nicht ganz gewöhnlicher Gottesdienst“ stapelte Pastorin Dr. Heidrun Gunkel tief. Nein, denn immerhin wurde sie am vergangenen Samstag nach drei Jahren Probedienst in Osterode verabschiedet. Nicht ganz gewöhnlich für sie, die sie nun zurück in „ihre“ Gemeinde nach Peine geht, und auch...