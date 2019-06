Motorradfahrer berührt in Kurve PKW am Spiegel und stürzt

Wie die Polizei berichtet, war der 19-jährige Motorradfahrer aus Osterode am Sonntagnachmittag auf der B498 unterwegs, als er um 14.55 Uhr in einer Linkskurve unterhalb des Parkplatzes an der Sösetalsperre mit seinem Lenker den Außenspiegel eines entgegenkommenden Wagens berührte. In der Folge verlor er die Kontrolle, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er erlitt einen Armbruch, möglicherweise auch innere Verletzungen, und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw, eine 79-jährige Frau aus Osterode, blieb unverletzt. An ihrem Wagen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, am Motorrad 1500 Euro. mb

