Biker bei Unfall auf der L525 lebensgefährlich verletzt

Osterode Der 51-jährige Kradfahrer prallte bei einem Überholmanöver frontal mit einem Pkw zusammen. Er wurde mit Knochenbrüchen in die Uniklinik gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagnachmittag auf der L525 ein Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Der Mann sei aus Richtung Osterode kommend bei einem Überholmanöver in der Kurve hinter der Abzweigung nach Förste mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengeprallt, informierte die Polizei noch an der Unfallstelle.

Der 51-Jährige sei laut Augenzeugen nach dem Aufprall etwa 40 Meter durch die Lust geschleudert worden und landete im Graben neben der Straße. Er brach sich beide Unterarme und beide Beine sowie das Becken, sei aber beim Eintreffen der Polizei- und Rettungskräfte ansprechbar gewesen. Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Göttingen gebracht, bereits im Hubschrauber habe er mehrmals reanimiert werden müssen.

Die 39-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock und wurde ins Herzberger Krankenhaus gebracht. Nach ersten Einschätzungen der Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden.

Vor Ort waren zwei Rettungs- und zwei Notarztwagen im Einsatz, die Feuerwehr Osterode rückte mit 16 Einsatzkräften an. Die Polizei Osterode erhielt von Kollegen des Polizeikommissariats Northeim Unterstützung bei der digitalen Unfallaufnahme.

Die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Abendstunden an.