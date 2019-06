Tag der offenen Tür bei Polizei Osterode verspricht viel Action

Ein Polizeihund im Einsatz am Friedwald in Bad Sachsa.

Osterode Save the date: Der Tag der offenen Tür bei der Polizei Osterode steigt am 23. Juni mit einem „ganz großen Programm“, versprechen die Gesetzeshüter.

Vorträge, Führungen durch das Dienstgebäude, Schaueinsätze mit Diensthunden und Polizeipferden, Musik mit der Bigband des Polizeiorchesters Niedersachsen: Das sind einige Höhepunkte eines bunten Aktionsprogramms, das Interessierte rund um das Polizeidienstgebäude, im Gebäude selbst und auf der Bleichestelle am Sonntag, 23. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr erleben können. „Das ganz große Programm ist angesagt“, verspricht Hans-Werner Ingold, Leiter des Polizeikommissariats Osterode.

Anlass der umfangreichen Aktivitäten ist ein „Tag der offenen Tür“ in der Polizeidirektion Göttingen, der von der Polizeiinspektion Northeim im Zusammenwirken mit dem Polizeikommissariat Osterode gestaltet wird. Diese alljährlich stattfindende Veranstaltung wird abwechselnd in den Inspektionsbereichen von Göttingen über Northeim, Hameln/Holzminden, Hildesheim bis hin nach Nienburg/Schaumburg ausgerichtet.

Dienstgebäude wird 40 Jahre alt

Dass der „Tag der offenen Tür“ in diesem Jahr in Osterode stattfindet, hat einen besonderen Grund: Das Dienstgebäude in der Abgunst 5 wird 40 Jahre alt. Und das soll angemessen gefeiert werden. Daher präsentiert sich die Polizei mit einem abwechslungsreichen und bunten Programm und „fährt so einiges auf“. Dabei wird sie von zahlreichen Partnern unterstützt: „Wir sind sehr stolz auf die vielen nichtpolizeilichen Organisationen, die mit im Boot sind. Das zeigt auch das Vertrauen und die Wertschätzung, die der Polizei und ihrer Arbeit entgegengebracht wird“, so der Kommissariatsleiter.

Rettungs- und Hilfsdienste sind genauso vertreten wie Jugendhilfeeinrichtungen und zahlreiche weitere Organisationen auf einer Präventionsmeile. Auf Aktionsflächen geht es um Themen wie „Ablenkung im Straßenverkehr“, den Einsatz von Diensthunden im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle und auch den Einsatz von Dienstpferden. Und sogar der Wasserwerfer zeigt, was solch ein Fahrzeug vermag. Zudem wird ein Polizeihubschrauber erwartet.

Die alte Polizeiwache Johannistorstraße. Als sich 1945 die Amerikaner näherten, fiel sie der Brückensprengung zum Opfer. Weitere Standorte waren Jacobitorstraße, Krankenhausgasse und heute Abgunst. Foto: Stadtarchiv

Für die kleinen Besucher ist während des Aktionstages ebenfalls bestens gesorgt. Im Kinderland finden die Jüngsten kurzweiliges Vergnügen, denn dort sorgen unter anderem die Polizeipuppenbühne und der singende Polizist für lehrreiche Unterhaltung. Mehrere Experteninterviews und Vorträge sollen über aktuelle Themen wie Cybercrime, Elektromobilität oder auch die sogenannte „Abzocke“ aufklären. Ein besonderes Highlight bildet immer wieder das Polizeiorchester Niedersachsen, das über die Mittagszeit die musikalische Unterhaltung gewährleistet.

Das Programm

Um 10 Uhr beginnt das Vormittagsprogramm mit Einsatzfahrzeugen, Informationsständen, dem Kinderland, der Präventionsmeile, mit Informationen zur Kriminaltechnik und Beratung. Um 11 Uhr erfolgt die Begrüßung mit Grußworten, anschließend spielt die Bigband des Polizeiorchesters Niedersachsen, ebenso um 13 und 15.30 Uhr.

Um 11.30 Uhr ist ein Vortrag zum Thema „Elektro-Mobilität, E-Bike und Co.“ vorgesehen, ein Thema für jedes Alter. Um 12 Uhr wird es auf der Aktionsfläche um einen Verkehrsunfall mit Pkw und Pedelec gehen. Zur Führung durch das Dienstgebäude wird um 12.30 Uhr eingeladen, besichtigt werden unter anderem die Wache, Polizeigewahrsam und die Kriminaltechnik.

Seit 40 Jahren gibt es das aktuelle Dienstgebäude in der Abgunst in Osterode. Foto: Polizei

Um 14 Uhr werden Interessierte zu dem Vortrag „Organisierte Kriminalität, Abzocke per Telefon“ eingeladen. Um 14.30 Uhr beendet die Polizei auf der Aktionsfläche eine Drogenfahrt und zeigt Diensthunde im Einsatz. Auch Polizeipferde werden dokumentieren, dass Pferd und Reiter in der Polizei ein gutes Team sind. Einen Vortrag zu Internetkriminalität und –gefahren gibt es um 16 Uhr. Um 16.30 Uhr wird noch einmal zu einer Führung durch das Dienstgebäude eingeladen, bevor der Aktionstag um 17 Uhr ausklingt. Für Verpflegung und Getränke ist während des Tages bestens gesorgt.

Polizeipräsident Uwe Lührig, Hans-Walter Rusteberg als Leiter der Polizeiinspektion Northeim sowie der Leiter des Polizeikommissariats Osterode, Hans-Werner Ingold, freuen sich über zahlreiche Besucherinnen und Besucher und versprechen einen hochinteressanten und kurzweiligen Tag der offenen Tür.