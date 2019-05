Wettbewerb: Fahrradaktiveste Kommunen und Bürger werden gesucht

Der Landkreis nimmt wieder am Wettbewerb Stadtradeln teil.

Göttingen Kreis Göttingen ruft wieder zum Stadtradeln auf. Auftakt ist am 2. Juni mit einem Aktionstag in Aschenhütte, zu dem eine Sternfahrt angeboten wird.

Landkreis und Stadt Göttingen beteiligen sich wieder gemeinsam an der Kampagne Stadtradeln des Vereins Klima-Bündnis. Vom 2. bis 22. Juni sollen möglichst viele Kilometer beruflich und privat CO 2 -frei mit dem Rad zurückgelegt werden. Teilnehmen kann jeder in einem Team, beispielsweise mit der Familie, dem Freundeskreis oder Kollegen. Die Kampagne fördert Radverkehr und Klimaschutz.

Zum Auftakt veranstaltet der Landkreis Göttingen einen Fahrradaktionstag zur Verkehrssicherheit. Zusammen mit Verkehrswacht, ADFC, Kreissportbund,VCD und regionalen Fahrradhändlern werden verschiedenen Aktionen angeboten. Der Aktionstag findet am Sonntag, 2. Juni, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr auf der Kreisstraße 427 auf dem Parkplatz Aschenhütte bei Hattorf statt. Zu erleben sind an diesem Tag unter anderem Fahrrad- und Rauschbrillenparcours, Reaktions- und Fahrradhelmtests sowie Probefahrten mit E-Bikes, Pedelecs und E-Lastenrädern. Der Straßenabschnitt ist für den Aktionstag für den Straßenverkehr gesperrt.

Das Aktionsgelände ist zudem das Ziel einer Sternfahrt von verschiedenen Orten. Auf dem Aktionsgelände gibt es für die Teilnehmer der Sternfahrt gegen eine Spende Verpflegung mit Getränken und Essensangeboten.

Mit dem Wettbewerb Stadtradeln werden Deutschlands fahrradaktivstes Kommunalparlament, die fahrradaktivste Kommune, die aktivsten Teams sowie die aktivsten Einzelfahrer aus Landkreis und Stadt Göttingen gesucht. Innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraumes sollen die Teams beruflich und privat möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. Unter allen angemeldeten Teilnehmern werden zahlreiche Preise verlost, die von lokalen Sponsoren bereitgestellt werden. Weitere Infos sind dem Flyer zum Wettbewerb zu entnehmen, der in den Kreishäusern sowie den Rathäusern der Gemeinden im Kreisgebiet und Fahrradgeschäften ausliegt.

Startpunkte für die Sternfahrt sind: Bad Grund um 11 Uhr ab Hübichplatz, Badenhausen um 11.30 Uhr ab Eisdorfer Straße 1, Osterode um 12.15 Uhr ab Kornmagazin, Bad Lauterberg um 11.45 Uhr ab Rathaus, Herzberg um 12.30 Uhr ab Marktplatz/Brauhausstraße, Hattorf um 12.30 Uhr ab DGH und Wulften um 12 Uhr ab Schützenhaus. Anmeldungen zum Wettbewerb sind unter www.stadtradeln.de/landkreisgoettingen oder www.stadtradeln.de/goettingen möglich.