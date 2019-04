Angler sammelten Abfälle am Söseufer

Die Angler des Osteroder Angelvereins haben kürzlich die Söseufer zwischen Osterode und Dorste aufgeräumt und hier Abfall sowie Sperrmüll eingesammelt. 27 Angler und Anglerinnen trafen sich frühmorgens an der Bleichestelle. Ausgerüstet mit blauen Müllsäcken wurden dann die Söseufer gesäubert. Neben Plastikflaschen und Blechbüchsen wurden auch Autoreifen, Schuhe und ein Fahrradrahmen geborgen. Den überwiegenden Anteil der eingesammelten Abfälle stellte allerdings der Plastikmüll dar, der in den Gewässern nichts zu suchen hat. Gegen Mittag wurden ca. 45 gefüllte Müllsäcke am Kiessee in Förste zusammengetragen. Von dort wurden sie der ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

