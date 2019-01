Unfall: Auto gerät ins Schleudern und prallt gegen Leitplanke

Osterode Der Verkehr auf der B243 auf Höhe Petershütte wurde am Freitagabend einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Unfallfahrerin bleib unverletzt.

Am frühen Freitagabend kam es im Bereich der Abfahrt Petershütte der B243 in Osterode zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Herzbergerin kam hier während eines Fahrstreifenwechsels ins Schleudern und kollidierte mit der rechten Leitplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es entstand nach Polizeiangaben ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro.