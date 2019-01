An diesen Samstagen wird Weihnachtsgrün eingesammelt

Der Landkreis Göttingen informiert, dass am Samstag, 12. Januar, und am darauffolgenden Samstag, 19. Januar, im Bereich des Altkreises Osterode weihnachtliche und sonstige Grünabfälle eingesammelt werden. „Wer den Weihnachtsbaum oder Tannenzweige nicht im eigenen Garten verwertet, für den bietet sich diese erste Grünabfallsammlung des Jahres an“, heißt es in der Mitteilung. Die Abfälle werden kompostiert, deshalb muss das Weihnachtsgrün ohne Lametta und Weihnachtsschmuck angeliefert werden. Auf 67 Standplätzen kann der Grünabfall während der Abholzeiten in das Sammelfahrzeug geladen werden. Alle Termine, Standplätze und -zeiten sind im Abfallkalender 2019 abgedruckt, der im Dezember im Altkreis Osterode verteilt wurde. Er ist zudem auf der Internetseite des Landkreises Göttingen abrufbar: www.landkreisgoettingen.de.

Weitere Infos bei der Abfallberatung unter Telefon 05522/9604777 oder per Mail an abfallberatung-oha@landkreisgoettingen.de.