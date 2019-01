Diebe brechen in Wohnhaus ein und klauen Bargeld

Osterode Unbekannte Täter sind am Montagvormittag in ein Wohnhaus in der Aegidienstraße in Osterode eingebrochen.

Unbekannte Täter sind am Montagvormittag in ein Wohnhaus in der Aegidienstraße in Osterode eingebrochen. Darüber informierte die Polizei am Dienstag. Nach ersten Ermittlungen seien die Täter während der Abwesenheit der Bewohner in der Zeit zwischen 6.10 und 10.30 Uhr in das Haus eingestiegen. Um sich Zutritt zu verschaffen, brachen sie nach Polizeiangaben die Wohnungstür auf.

Nach den ersten Informationen wurde ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Anwohner, die in der Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 bei der Polizei Osterode zu melden.