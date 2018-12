„Grenze der Belastbarkeit erreicht“: Tafel sucht dringend Helfer

Osterode. Wegen Personalmangels muss der Betrieb in Osterode für einige Tage ruhen. Benötigt werden besonders Fahrer für den der Transport der Lebensmittel.

Dr. Hartmut Herrmann, der Vorsitzende der Osteroder Tafel, richtet sich mit einer alarmierenden Pressemitteilung an die Öffentlichkeit: Die Osteroder Tafel brauche Hilfe, schreibt er an die Redaktion des HarzKurier. „Die freiwilligen Mitarbeiter der Osteroder Tafel haben die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht“, schildert Hermann die Situation. Durch krankheitsbedingte Ausfälle werde die Arbeit zur Versorgung von 1.200 Bedürftigen immer schwieriger. „Die Konsequenzen sind vorübergehende Schließungen. Zum ersten Mal muss die Osteroder Tafel ihre Arbeit für eine Woche einstellen“, bedauert er.

Nach einer übermäßigen Belastung der zu wenigen Mitarbeiter in den Weihnachtstagen schließt die Osteroder Tafel deshalb ihren Betrieb von Samstag, 5. Januar, bis Freitag, 11. Januar, um Kraft zu schöpfen. „Die Personaldecke der Mitarbeiter ist einfach zu dünn“, begründet der Vorsitzende die Notwendigkeit dieses Schrittes.

Besonders schwierig gestalte sich der Transport der Lebensmittel von den Supermärkten zu der Tafelzentrale in Osterode und die Auslieferung an die Außenstellen Bad Lauterberg, Barbis, Scharzfeld, Duderstadt, Gieboldehausen und Bad Grund. Hierfür werden laut Herrmann zwei gleichzeitig fahrende Zweierteams benötigt. Aber weil im Moment zu wenige Fahrer zur Verfügung stehen, sei die tägliche Abholung und Weiterleitung der Lebensmittel nicht mehr täglich gewährleistet. Der Vorstand der Osteroder Tafel sucht deshalb dringend Mitarbeiter für den Fahrdienst. Auch für das Sortieren und die Zusammenstellung der Lebensmittelkisten benötigt die Tafel zusätzlich ehrenamtliche Mitarbeiter.

Herrmann zitiert in seinem Schreiben Landrat Bernhard Reuter, der sich zur Arbeit der Tafel geäußert hatte: „Die Tafel packt jede Woche rund 500 Kisten, um Lebensmittel preiswert an Notleidende weiter zu geben. Das ist konkrete Nächstenliebe und praktische Hilfe für Menschen, die in schwieriger Lage nicht genug Geld für Essen haben.“ Erst zu den Weihnachtsfeiertagen hatten die Tafel-Mitarbeiter 500 weihnachtliche Geschenktüten für die Kunden gepackt und verteilt. Seit dem Erntedankfest wurden dafür länger haltbare Lebensmittel für diese Aktion gesammelt.

Die Tafel wird von vielen Märkten unterstützt, die ihr Lebensmittel überlassen. Doch ohne freiwillige Helfer erreichen diese Spenden nicht ihre Empfänger.

Wer bereit ist, die Tafelarbeit aktiv zu unterstützen, kann sich unter Telefon 05522/868-688 melden.