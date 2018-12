Osteroder Karatesportler stellen sich ihren Gürtelprüfungen

Spannung liegt immer in der Luft, wenn bei der Karate-Sparte des MTV Osterode (Stilrichtung Shotokan) Prüfungen anstehen. Am Montagabend war es wieder soweit, zahlreiche Karatesportler stellten sich dem Urteil des Hildesheimer Trainers Aytekin Azakli, der einmal in der Woche mit den...