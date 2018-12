Literarisches in der Plattenkiste

Bücher stapelten sich im Studio der Sendung „Plattenkiste“ bei NDR 1 Niedersachsen. Jüngst unterhielten sich die Hobbyautoren Wolfram Horn, Renate Maria Riehemann und Clifford Middleton mit Moderator Jens Krause über die Arbeit der Gruppe „Literatur im Takt“ aus Osterode.

Wenn man seinen Lebensunterhalt verdient als Autor, ist man Profi. So sehen sich die Gäste nicht. Für sie bleibt es ein Hobby. Wolfram Horn schreibt gerade kürzere Dinge: Aphorismen sind derzeit seine Sache. Clifford Middleton wohnt seit 1983 in Deutschland. Er mag Berge um sich herum und wählte als begeisterter Wintersportler 2011 Hahnenklee als Wohnort. Sein Gebiet ist die Lyrik. Derzeit schreibt er eine kurze Sammlung sowohl Englisch als auch Deutsch unter dem Titel „Vorkommnisse und Nachrufe“. Auch Renate Maria Riehemann liebt die Lyrik - das hat Takt, sagt sie und bezieht sich dabei auf den Namen der Gruppe. Schreiben erinnert sie auch ein bisschen wie Musik, wenn sie Erzählungen, kurze Geschichten und immer wieder Lyrik verfasst.

Bei den Treffen der Runde „Literatur im Takt“ geht es locker zu. Wichtig ist das Frühstück, lacht Wolfram Horn. Sieben Autoren haben unterschiedliche Themen und jeder seinen eigenen Stil. Insofern wird nicht kritisiert, sondern jeder so angenommen, wie er sich einbringt. Bei den Lesungen kommen die Hobbyautoren herum. Gerade waren sie in Hamburg. Aber sie sind auch häufig in Osterode.

Nach den Lesungen und zwischendurch unterhalten sich die Autoren gern mit ihren Zuhörern, berichtet Renate Maria Riehemann.

Die Gruppe entstand, weil sie Lyrik und kurze Texte bringen wollten, weil die nicht so sehr im Harz vertreten ist. Für den Bereich der Harzkrimis interessiert sich die Gruppe nicht - davon gibt es ja schon genug, sagen die Gäste. Renate Maria Riehemann hat sich deshalb auch für einen Literaturpreis eingesetzt, der an Lyriker und Prosa-Schriftsteller vergeben wird. Bei den ersten Wettbewerben haben sich jeweils etwa 300 Hobbyautoren beteiligt. Clifford Middleton gibt die Zeitung der Runde heraus - das „Machtwort“ - zugunsten von SOS-Kinderdörfern alle drei Monate. Die 13. Ausgabe erscheint am 5. Januar 2019.

Clifford Middleton las dann in der Sendung ein Gedicht über verliebte Piranhas. „Manchmal ist der Mitmensch dem Menschen ein Graus - und trotzdem kommt man ohne ihn nicht aus“, zitiert Wolfram Horn aus seiner Sammlung. In ihren Werken sind sogar schon die berühmten „beigen Hosen in Osterode“ bei Renate Maria Riehemann aufgetaucht - sie hat das Thema humorvoll in Reimform gefasst und trägt es fröhlich vor. Live zu erleben sind die Autoren zum Beispiel am 18. August 2019: Dann ist der Lyrische Garten in der Villa Gyps in Osterode von 11 bis 18 Uhr geöffnet.