Zu wenig Alkohol getrunken – sagt Mann mit 3,1 Promille

Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie am Samstagmorgen das Ergebnis des Alkoholtests eines 61-Jährigen in Osterode sahen: Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf dem Gehweg im Badegarten gestürzt und wollte sich dann von der Besatzung des gerufenen Rettungswagens nicht mitnehmen lassen. Er gab gegenüber der Rettungskräften an, dass er zu wenig Alkohol getrunken hatte und deswegen sein Kreislauf schwächelte. Der Alcotest widerlegte die Angaben: Er ergab 3,1 Promille. „Nach gutem Zureden durch die eingesetzten Beamten und Rettungskräfte hatte die Person schließlich ein Einsehen und ließ sich im Rettungswagen mitnehmen“, heißt es im Polizeibericht weiter.