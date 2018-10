Stille Stars des Sports: Eine Gala nur für die Ehrenämtler

442 Vereine mit rund 83.000 Mitgliedern umfasst der Kreissportbund Göttingen-Osterode. Ganz so viele Gäste waren es dann doch nicht, die am Sonntagnachmittag bei der inzwischen neunten Ehrenamtsgala „Stille Stars des Sports“ in der Stadthalle Osterode dabei waren, mit rund 600 Gästen konnte sich...