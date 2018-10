„Harzkinder“ laufen für Kinder im Harz

Als „Harzkinder“ nahmen sie beim Harzer Hexentrail teil und bewältigten allen Mühen zum Trotz die lange, kräftezehrende Strecke. Aus Spaß an dem Lauf, um die selbst gesetzte Herausforderung zu meistern und eben auch für den guten Zweck.

Seit sie vor drei Jahren zum ersten Mal starteten, hat das Lauffieber Tanja Remmers, Tanja Balkart, Katrin Bruns, Michael Bruns, Bianca Bauer und Jörn Schröder gepackt und seitdem machen sie sich immer auch Gedanken darüber, an welches Projekt ihre Spende gehen soll, falls sie ausgelost werden. Von „Karla kickt mit“, einer Aktion des Diakonischen Werks im Kirchenkreis Harzer Land lasen sie online, erzählen sie. Dort erfuhren sie, dass mit diesem Projekt Kinder unterstützt werden, die sich in Sportvereinen engagieren und für die all das Zubehör wie Sportschuhe, Trikots, Tennisschläger oder Torwarthandschuhe eine große finanzielle Hürde sind.

Über „Karla kickt mit“, das neben Spenden auch aus dem Diakoniefonds – der sich wiederum aus Kollekten der Kirchengemeinden zusammensetzt – finanziert wird, erhalten Familien, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, Gutscheine im Wert von 50 Euro, von denen dann Sportbekleidung und Ähnliches angeschafft werden können.

Die Kirchenkreissozialarbeiter Susanne Mende und Norbert Hammermeister haben „Karla kickt mit“ in diesem Jahr ins Leben gerufen und sind froh, wenn die hilfreiche Idee noch weiter bekannt gemacht wird. Für die „Harzkinder“ war es damit der ideale Zweck ihrer Spende, weil das Geld damit direkt den Kindern zugute kommt und weil es eben auch mit ihrer Leidenschaft für Sport zu tun hat.

„Durch Sport in der Gruppe können Kinder so viel lernen“, machte Susanne Mende bei der Übergabe des Schecks über 1.000 Euro noch einmal deutlich und freute sich sehr über die Unterstützung. Die Gutscheine können direkt in den drei Beratungsstellen des Diakonischen Werks in Clausthal-Zellerfeld, An der Marktkirche 4, in Herzberg, Juesseestraße 17, sowie in Osterode, Schlossplatz 3a, abgeholt werden. Eingelöst werden können sie bei Intersport Stricker in Osterode, Rudolphi in Bad Lauterberg, Intersport Deckert in Goslar, Intersport Schwab in Duderstadt, sowie Schwager Mode und Sport in Seesen.

Mehr als 100 Gutscheine sind derzeit noch zu haben, teilt Susanne Mende mit.