Rock und Kultur feiert rockigen Geburtstag

Osterode. Verein veranstaltet anlässlich des 25-jährigen Bestehens Konzert mit vier Bands am 26. Oktober in Dorste.

Der Verein Rock und Kultur am Harz feiert 25-jähriges Bestehen – und zwar standesgemäß mit einem Rockkonzert am 26. Oktober in der Festhalle in Dorste. Das Geburtstagsständchen bringen die Bands Velocity, Bandgeschwister, RAW und The Spoons. Das Konzertbeginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Zurück zum Ursprung, back to the Roots ist das Motto von Velocity: Beeinflusst durch Metal-Größen wie Judas Priest, Iron Maiden, Blind Guardian, Hammerfall, Iced Earth und mit eigenem, kraftvollen Sound bringt die Band aus Goslar jedes Publikum zum beben, heißt es in der Ankündigung. Velocity besteht aus fünf Musikern, die ganz unterschiedliche Stilen mitbringen.

Musik- und Kulturangebot fördern

Der Verein wurde 1993 aus der Initiative „Rock gegen Rechts“ gegründet. Erklärtes Ziel ist es, das Musik- und Kulturangebot in der Stadt Osterode und in der Region zu fördern und zu gestalten. Gerade der Altkreis Osterode war über Jahre bekannt für seine Nachwuchsmusiker sowie einer reichhaltige Open-Air-Rock-Kultur mit zahlreichen Veranstaltungen und Konzerten.

Rock und Kultur am Harz will die Region mit kulturellen Angeboten bereichern. Neben Konzertveranstaltungen wie z.B. Clubkonzerte, Auftrittsmöglichkeiten im öffentlichen Raum, Organisation und Kooperation bei regionalen Open-Air-Konzerten, Festivals oder Bandwettbewerben, geht es dabei besonders um die Förderung des musikalischen und künstlerischen Nachwuchses.

Zu diesem Zweck hält der Verein eine technische Ausstattung in Form von Bühnentechnik, elektronische Geräte, Musikinstrumente, Kameras bereit, die Musik-, Kunst- und Filmschaffenden in der Region bei der Realisierung ihrer Projekte zur Verfügung stehen. Rock und Kultur steht für die Förderung regionaler Bands und fungiert als Ansprechpartner für Rockfans und andere Musikinteressierte. Viele Bands sind Mitglieder im Verein und nutzen die vielfältigen Angebote, die er bietet.

Die Osteroder Band „Minuspol“ beispielsweise, die derzeit an ihrem Debütalbum arbeiten und am 20. Oktober beim Landesfinal von Local Heroes einen großen Auftritt in Hannover haben, unterstützt der Verein schon seit längerem, hat ihnen lange das alte Tonstudio als Proberaum zur Verfügung gestellt und sie beim Video-Dreh zu ihrem eigenen Song „Unser Sommer, Unsere Nacht“ unterstützt. Drei Mitglieder der Band gehören auch dem Vereinsvorstand um den Vorsitzende Jan-René Prekale und seinen Stellvertreter Alex Dobroschke an. Der Verein selbst kann sich einige namhafte Förderer stützen, etwa den Jugendring Harzland, die Sparkasse Osterode am Harz, die Stadt Osterode, das Musikhaus Funke sowie die LAG Rock aus Hannover. Auch besteht ein enger Kontakt zum Verein Kulturschmiede.