Polizeistreife entdeckt gesuchten Autofahrer

Osterode Der seit Freitagvormittag von der Polizei gesuchte Mann mit VW Golf wurde in Clausthal gefunden. Die Fahndung ist damit beendet.

Seit Freitagvormittag suchte die Osteroder Polizei unter anderem mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Förste und einem Polizeihubschrauber nach einem 40 Jahre alten Osteroder, der ärztliche Hilfe benötigte. Der Mann war mit einem schwarzen VW Golf unterwegs.

Am Samstag gegen 13 Uhr entdeckte die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeikommissariats Oberharz in Clausthal-Zellerfeld den gesuchten Pkw bei seiner Fahrt durch den Ortsteil Clausthal. Das Fahrzeug wurde gestoppt und der 40-Jährige Fahrzeugführer mit zur Clausthal-Zellerfelder Dienststelle genommen. Dort erfolgte von der Besatzung eines Rettungswagen eine erste medizinische Versorgung. Anschließend wurde der Osteroder mit dem RTW in das Herzberger Krankenhaus gefahren, wo er weitere ärztliche Hilfe bekam.

Die Fahndung der Osteroder Polizei nach dem schwarzen VW Golf V wird damit zurückgenommen.