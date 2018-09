Mit frechem, farbenreichen Duktus

Der Oderteich, das Kloster Walkenried oder die Harzquerbahn: Bekannte Motive aus der Region begegnen dem Betrachter in neuer Gestalt. „Harz im Quadrat“ lautet das Thema der Ausstellung, die der Kunstkreis Osterode am Sonntag im ehemaligen Sportgeschäft Ringmann in der Eisensteinstraße eröffnete....