Fahrt auf den Sophienhof

Einige Bewohner des Alten- und Pflegeheimes St. Jacobi in Osterode erlebten mit einigen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen einen besonderen Kaffeenachmittag. Ziel war Sophienhof. In einem Reisebus ging es über den Harz nach Sophienhof in die Braugaststätte „Zum Braunen Hirsch“. Hier wurde ein unterhaltsamer Nachmittag verbracht. Eine kleine Bewohnergruppe besichtigte die angrenzende Ziegenalm mit Hofladen und Holzschnitzerstübchen. So wurde auch die Gelegenheit genutzt, kleine Mitbringsel und Geschenke zu erstehen. Während der Heimfahrt, die vom Busfahrer informativ kommentiert wurde, tauschte man sich über das Erlebte aus. Der Nachmittag wurde finanziell unterstützt aus der Stiftung „Erika Matthias“.

