Fahrer drängt Auto von junger Frau von Straße ab

Der Fahrer eines schwarzen Kleinwagens hat am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr das Auto einer 19-Jährigen aus Osterode abgedrängt. Nach Polizeiangaben war sie zwischen der Auffahrt Osterode-Mitte und Abfahrt Osterode-Süd unterwegs, als der Kleinwagen sie überholte. Als der unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug auf ihrer Höhe war, drängte er das Auto der jungen Frau nach rechts ab, so dass sie ausweichen musste. Dabei geriet das rechte Vorderrad gegen den Hochbord und wurde beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05522/5080.

