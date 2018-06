Kirchenvorstand verabschieden

Mit dem Gottesdienst am kommenden Sonntag wird der alte Kirchenvorstand feierlich verabschiedet und der neue in das Amt eingeführt. Beginn des Gottesdienstes ist wie gewohnt um 10.45 Uhr in der St. Cyriaci-Kirche Dorste. Anschließend findet ein Empfang im Gemeindehaus statt, wozu alle eingeladen...