Polizeiinspektion Göttingen soll auch für Südharz zuständig sein

14 Jahre nach der letzten großen Polizeiumstrukturierung in Niedersachsen steht möglicherweise erneut eine Organisationsänderung an. Der Präsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig, hat einen Antrag an das niedersächsische Innenministerium gestellt, die polizeilichen Zuständigkeitsbereiche...