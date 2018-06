Diebe brechen in Wäscherei in Osterode ein

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Unbekannte in die Wäscherei der Harz-Weser-Werkstätten in der Leege in Osterode eingebrochen. Sie hebelten das Fenster zum Büro der Wäscherei auf und drangen so ins Gebäude ein, teilt Polizeisprecher Uwe Falkenhain mit.

Hier brachen sie mit Gewalt einen mit der Wand verschraubten Safe aus seiner Verankerung. „Das recht schwere Wertgelass wurde anschließend verschlossen vom Tatort abtransportiert. In dem Safe befanden sich wenige Hundert Euro Bargeld“, so Falkenhain weiter.

Das zweite Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Sonntagvormittag und Montagfrüh auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.