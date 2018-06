Beim „Henry“ in Osterode, dem interkulturellen Begegnungszentrum des DRK-Kreisverbandes Osterode in der Aegidienstraße 19, mittlerweile ein gut besuchtes öffentliches „Wohnzimmer“ und ein beliebter Treff, ist das große Außenschild zerstört worden. In dem Begegnungszentrum treffen sich Bürger unterschiedlicher Herkunft, Kultur, Bildung, Religion und jeden Alters und kommen dort miteinander in Kontakt.

Unbekannte haben einen Stein auf das Schild geworfen, der es zerschlagen hat. Der Kreisverband hat inzwischen Anzeige bei der Polizei erstattet.