Auto-Korsos: Das ist erlaubt

Mit einem Autokorso und zahlreichen Fahnen bejubeln Fans am 13. Juli 2014 vor der Stadthalle in Osterode den Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim WM-Finale in Brasilien. Foto: Mark Härtl

Fußballfans kommen derzeit so richtig in Wallung. Beim Public Viewing, zu Hause oder in den Biergärten wird bei spannenden Fußballspielen der Weltmeisterschaft mitgefiebert. Und so manchen zieht es auf die Straße, um seine Begeisterung, eingebunden im Autokorso, kundzutun. Aus gegebenem Anlass geben die Polizei Göttingen und der TÜV Osterode Tipps zum richtigen Verhalten.

Ein Korso zum Beispiel hat grundsätzlich keine Vorfahrt, bei aller Freude gelten weiterhin die Regeln des Straßenverkehrs. Rote Ampeln sind ebenso tabu wie der Aufenthalt auf Dach und Motorhaube während der Fahrt oder der Konsum von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln am Steuer. „Hier gibt es kein Pardon, und wir werden insbesondere bei Gefährdungen, groben Verkehrsverstößen oder Straftaten konsequent einschreiten“, verdeutlicht die Polizei.

Nicht alles ist erlaubt

Relevante Aspekte für das Einschreiten der Polizei sind der Zeitpunkt und die Dimension des Autokorsos, das Verhalten der Teilnehmer und Zuschauer sowie die spezifischen, aus dem Autokorso resultierenden Gefahren, vor allem aufgrund der Vermischung mit Fußgängern. Außerdem gilt: Anschnallen nicht vergessen. Pünktlich zum Start des ersehnten Fußballfestes haben viele Autofahrer ihr Fahrzeug natürlich auch mit ausgewählten coolen Fanartikeln geschmückt.

Doch auch hier ist nicht alles erlaubt, weiß Christian Grüning, Leiter der TÜV-Station Osterode. So darf die Sicht des Fahrers nicht eingeschränkt sein, Stoffüberzieher dürfen Blinkleuchten nicht verdecken. Dies gilt auch für die im Spiegel verbauten Sensoren. Die unerwartete Folge kann der Ausfall einzelner Fahrzeugassistenzsysteme sein. Grüning weist darauf hin, dass falsch befestigte oder abgeknickte Fanartikel anderen Verkehrsteilnehmern Schaden zufügen können, und dann haftet der Autofahrer.

Die Polizei erinnert ausdrücklich an die Promillegrenze. Schon bei einer Blutalkoholkonzentration von mehr als 0,3 Promille setzten alkoholbedingten Ausfallerscheinungen ein. Fahranfänger haben hier keinerlei Spielraum.