Nach Raubüberfall: Flüchtender springt von fahrendem Laster

Osterode Ein mutmaßlicher Räuber hat sich am Montag auf der B 243 lebensgefährlich verletzt. Er steht im Verdacht, am Sonntag ein Auto gestohlen zu haben.

Was für die Autofahrer am Montagmorgen auf der Bundesstraße 243 an der Abfahrt Leege wie ein Verkehrsunfall mit Verletzten aussah, stellte sich als Folge eines Raubüberfalls am späten Sonntagabend und der anschließenden Flucht des Täters heraus: Der Tatverdächtige war dort offenbar gegen 7 Uhr aus einem Container auf der Ladefläche eines fahrenden Lastwagens gesprungen und auf der Fahrbahn aufgeschlagen. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Göttingen gebracht.

Laut Polizei kam es am Sonntagabend zu einem Pkw-Diebstahl in Osterode und in der Folge zu weiteren Tathandlungen, deren Zusammenhang zurzeit noch unklar ist. Unter anderem hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Tatverdächtig ist ein 43 Jahre alter Deutscher.

„Circa drei Stunden später wurde der Polizei eine Person gemeldet, die auf der B 243 im Bereich der Auffahrt ‚Leege‘ auf der Fahrbahn liegen soll.“ Aus dem Bericht der Polizeiinspektion Northeim/OsterodezumGeschehen

Ersten Erkenntnissen nach war es am Sonntag gegen 22.50 Uhr in der Osteroder Fußgängerzone zu einem Autodiebstahl gekommen: Eine 35-jährige Frau hatte das Fahrzeug gerade zum Entladen abgestellt, als ein Unbekannter mit seinem Pkw neben ihr anhielt und trotz Gegenwehr des Opfers und eines Zeugen und unter Androhung von Waffengewalt mit dem fremden Fahrzeug davonfuhr. Bei dem Vorfall wurden die 35-Jährige sowie der 54-jährige Zeuge leicht verletzt.

Die Polizei leitete daraufhin intensive Fahndungsmaßnahmen ein. Das Fahrzeug des Tatverdächtigen, das er am Kornmarkt zurückgelassen hatte, wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Mit dem geraubten Fahrzeug, an dem zwischenzeitlich gestohlene Kennzeichen angebracht waren, fuhr der 43-Jährige anschließend in Richtung Herzberger Straße, wo er an der Haltestelle „Leege“ aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam und noch circa 30 Meter im Gleisbett der Bahn weiterfuhr, bis der Wagen zum Stehen kam. Von dort flüchtete der Mann zu Fuß. Die Bahnlinie Seesen/Herzberg wurde vorrübergehend gesperrt und nach dem Mann weiter gesucht.

Am Montagmorgen gegen 4 Uhr bekam die Wache in Osterode die Anzeige eines Wachmanns, der im Industriegebiet „Leege“ von einem Unbekannten mit einer Schaufel angegriffen und verletzt worden war. Außerdem wurde dem Opfer, das in ein Krankenhaus kam, das Handy geraubt.

Circa drei Stunden später wurde der Polizei eine Person gemeldet, die auf der B 243 im Bereich der Auffahrt „Leege“ auf der Fahrbahn liegen soll. Rettungskräfte fanden dort den schwer verletzten Mann. Die polizeilichen Ermittlungen sprechen dafür, dass es sich dabei um den 43-Jährigen Tatverdächtigen handelt.

Zeugen hatten berichtet, dass der Mann sich zuvor auf dem Container eines Lastwagens befunden haben soll. Beim Auffahren auf die B 243 sei die Person von dem Behälter gestürzt oder gesprungen, bevor sie auf die Fahrbahn aufschlug. Wegen des Ereignisses musste die Bundesstraße am Montagmorgen in der Zeit von 7.15 bis 8.50 Uhr voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau. Der Verkehr Richtung Herzberg wurde auf die alte Bundestraße Richtung Aschenhütte umgeleitet.

Die genauen Tatumstände sind ebenso unklar wie das Motiv des 43-Jährigen. Die Ermittlungen dazu dauern an.