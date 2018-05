Verkehrsführung an Seesener Straße wird geändert

Osterode Neue Situation an der Baustelle: Wer Jahnstadion, Obi oder Apenke-Zentrum erreichen will, muss bald aus Richtung Bahnhofstraße/Gipsmühlenweg kommen.

Aufgrund des Baufortschrittes in der Seesener Straße kann in der kommenden Woche der dritte Bauabschnitt zwischen Alter Northeimer Straße und der Einmündung der Seesener Straße in den Kreisel am Pferdeteich begonnen werden. Für die Autofahrer bedeutet dass, sich auf eine neue Verkehrsführung einzustellen.

Denn die Alte Northeimer Straße kann dann nicht mehr von der Northeimer Straße/Kreisel am Pferdeteich angefahren werden. Wer also das Jahnstadion, den Obi-Markt, das Autohaus Triebel oder weitere Ziele wie das Apenke-Einkaufszentrum erreichen will, muss dann aus Richtung Bahnhofstraße/Gipsmühlenweg kommen.

Das Gewerbegebiet Gipsmühlenweg/Schlachthofweg ist von der Northeimer Straße/Pferdeteich aus auch weiterhin nicht erreichbar. Die Umleitung ist örtlich ausgeschildert. Wichtig für Lkw-Fahrer ist die Höhenbegrenzung von nur 3,20 Metern der Bahnunterführung zwischen Bahnhofstraße und Seesener Straße zu beachten, weshalb für sie eine separate Umleitungsstrecke über die B 243 und den Gipsmühlenweg eingerichtet wird.