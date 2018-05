Mit ihren Blitzaktionen will die Polizei die Unfallzahlen senken. Foto: Ronald Wittek/dpa (Symbol)

Polizei schnappt 176 Temposünder in vier Stunden

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Dienstagnachmittag auf der B 243, Höhe Gittelde in Richtung Osterode, stellte die Polizei in vier Stunden 176 Verstöße fest.

In der 100-Zone waren die schnellsten Fahrer nach Toleranzabzug mit 172, 167 und 151 km/h unterwegs.

Diese Drei müssen ihre Fahrerlaubnis für einen bzw. drei Monate abgeben. pol